Teruel se convierte en el único municipio confinado de Aragón a pesar de mejorar sus datos

Según https://datacovid.salud.aragon.es/covid/, la provincia de Teruel registró ayer 31 nuevos casos de COVID-19. De estos, 16 corresponden a la ciudad de Teruel (10 a Teruel Centro y 6 a Teruel Ensanche), 9 zona de salud de Utrillas y 4 a Monreal del Campo y uno a Alcañiz. Se trata de datos provisionales, que deben ser confirmados por el Gobierno de Aragón. Al igual que los datos de ocupación de camas en hospitales de la provincia, que en la ultima actualización indicaban que en el Obispo Polanco hay 34 pacientes con COVID, 3 en la UCI, 6 en San José y 13 en Alcañiz. En Aragón se registraron 213 nuevos contagios.

Mañana jueves entrarán en vigor la flexibilización de restricciones sanitarias en Aragón. Alcañiz queda desconfinada, el toque de queda comenzará a las 11 de la noche y los aforos se amplían, en mayor o menor medidas, en las tres provincias aragonesas.Teruel podrá abrir el interior de los bares y los centros deportivos hasta el 30% de su aforo a partir de mañana. El horario permitido en Teruel será hasta las 8 de la tarde de lunes a jueves y hasta las 6 de viernes a domingo. Eso sí, la capital turolense sigue confinada. Alcañiz, en cambio, debido a la bajada de su incidencia queda desconfinada. En Zaragoza se permitirá abrir los bares y el comercio no esencial los fines de semana hasta las 8 de la tarde. Y mientras, en Huesca, la mejor provincia en cuanto a descenso de casos, podrá abrir hasta las 10 de la noche todos los días de la semana tanto la hostelería como el comercio. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admite que el descenso de los casos es notable, pero cada vez más lento. Hoy se han notificado 213 casos, son 34 más que ayer pero 58 menos que hace una semana. Preocupan eso sí, las UCIs donde la ocupación es del 35%.

Por provincias, Zaragoza ha confirmado hoy 151 casos, Huesca 30 y Teruel 31 nuevos positivos. La positividad se queda en el 8%. En cuanto al toque de queda se establece de 11 de la noche a 6 de la mañana, y se amplia a 6 el número de personas por agrupación tanto en ámbito público como privado. Teruel se convierte así en el único municipio de todo Aragón que continúa confinada perimetralmente, una medida que los turolenses no alcanzan a entender ya que los números apoyarían su desconfinamiento.

Según los propios datos del Gobierno de Aragón, los que ha ofrecido hoy Sira Repollés, sitúan la incidencia acumulada a 7 días en 206,95. Eso la sitúa a 43,05 puntos del umbral que el propio gobierno regional estableció para confinar los municipios de más de 10.000 habitantes, 250 puntos a 7 días. La sociedad turolense no entiende, por tanto que no se levanten los confinamientos. Incluso se habla de mano negra. Así lo ha expresado el presidente de los hosteleros de Teruel en los micrófonos de COPE, Roche Murciano. La ampliación de horarios y la apertura en interior es una noticia agridulce para los hosteleros... les da un pequeño respiro, pero no es suficiente.