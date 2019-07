Siguen abiertas todas las hipótesis sobre la avioneta calcinada que apareció en Valdecebro

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer en qué circunstancias apareció una avioneta calcinada el pasado mes de noviembre en Valdecebro. La investigación afecta a varios países y, dados los pocos datos que se pudieron extraer del aparato, no se descarta que sea para largo. Sólo se sabe que llegó a Teruel procedente de Brighton y que tuvo que repostar en algún punto de Francia.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, ha asegurado a los medios de comunicación que “se sigue investigando, hay algún dato interesante desde el punto de vista policial”. Aún así, la investigación puede prolongarse mucho tiempo porque “muchas veces los policías dicen que cuando las investigaciones no se resuelven en los dos o tres primeros días, se pueden resolver al cuarto o quinto año”.

Y es que, además en este caso concreto, la investigación implica a cuerpos policiales de Alemania y de Brighton, lo que ralentiza todavía más los plazos. Así lo ha confirmado el comisario jefe de la Policía Nacional de Teruel, Luis Enrique Viamonte que ha señalado que “todas las hipótesis están abiertas”. Según ha dicho lo principal sería saber qué ruta seguía la avioneta y sobre todo si llevaba algún tipo de carga. Algo que, por ahora se desconoce, dado que estaba completamente calcinada. Así que “estamos lejos” de resolver el caso.

De este misterio se saben pocas cosas. Hoy Viamonte ha indicado que conocen que la avioneta fue robada en Austria que, después se le realizó una revisión en Alemania y que de ahí voló a Brighton que, de allí vino a Teruel y que, por lo tanto que, “tuvo que parar a repostar en Francia, pero no fue detectada en ningún país, pero el depósito no puede llegar de Brighton a Teruel” . Pero poco más, ni siquiera si el viaje era el primero o no . En este sentido, el comisario ha recordado que “tenemos controlados los vuelos de Iberia o de Vueling porque la Agencia Española de Seguridad Aérea los tiene controlados, pero los malos no, los que vuelan en baja cota no”.

Tampoco se sabe qué paso con sus posibles ocupantes o qué podían llevar, pero dado que abandonaron el aparato y que no habían comunicado sus planes de vuelo, todo hace pensar que fuera algo ilegal.