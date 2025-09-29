COPE
La provincia de Teruel también sufre las consecuencias del temporal

En especial, las comarcas del norte, aunque en las próximas horas hay preocupación con las limítrofes con la Comunidad Valenciana

MEDIODIA COPE EN TERUEL

 Carretera TE-V-8301 cortada en Las Parras de Castellote. DPT

Pablo Fernández Pujol

Teruel - Publicado el

1 min lectura

Las lluvias de las últimas horas también mantienen en alerta a la provincia de Teruel. En el día de ayer, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se llegaron a acumular 43 litros por metro cuadrado en una hora en la estación de Muniesa. También las lluvias han sido intensas en otros municipios como Las Parras de Castellote y Albalate del Arzobispo.

En apenas 10 minutos, según esos datos de la AEMET. llegaron a caer en Montalbán 26 litros por metro cuadrado. Precisamente en Las Parras de Castellote primero fue una granizada, a la que acto seguido llegó una tromba de agua que, bajaba con bastante fuerza por sus calles.

Esa lluvia desbordó los dos barrancos que atraviesan el municipio y que, no solo hicieron imposible circular por la carretera, sino que derribaron varios muros.

En estas zonas lo que sigue preocupando es la situación de los ríos y sus crecidas. En Mas de las Matas, ha informado el Ayuntamiento que durante la mañana se ha limpiado el cauce alrededor de los pasos sobre el río. Y siguen pidiendo precaución y evitar acercarse al cauce del río o circular por barrancos

Por estas tormentas y la gran acumulación de agua, desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Teruel informan que la carretera TE-V-8301 está cortada en la travesía de Las Parras de Castellote.

El tráfico entre Las Parras de Castellote y Aguaviva, se ha establecido alternativamente de la TE-V-8301 a la A-226, pasando por Jaganta, por la A-226 a Mas de Las Matas pasando por Castellote y por la A-225 hacia Aguaviva.

En las comarcas del Matarraña, Cuencas Mineras y Maestrazgo se están llevando a cabo labores de prevención y limpieza de desprendimientos.

