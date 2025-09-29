La provincia de Teruel también sufre las consecuencias del temporal

Las lluvias de las últimas horas también mantienen en alerta a la provincia de Teruel. En el día de ayer, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se llegaron a acumular 43 litros por metro cuadrado en una hora en la estación de Muniesa. También las lluvias han sido intensas en otros municipios como Las Parras de Castellote y Albalate del Arzobispo.

En apenas 10 minutos, según esos datos de la AEMET. llegaron a caer en Montalbán 26 litros por metro cuadrado. Precisamente en Las Parras de Castellote primero fue una granizada, a la que acto seguido llegó una tromba de agua que, bajaba con bastante fuerza por sus calles.

Esa lluvia desbordó los dos barrancos que atraviesan el municipio y que, no solo hicieron imposible circular por la carretera, sino que derribaron varios muros.

En estas zonas lo que sigue preocupando es la situación de los ríos y sus crecidas. En Mas de las Matas, ha informado el Ayuntamiento que durante la mañana se ha limpiado el cauce alrededor de los pasos sobre el río. Y siguen pidiendo precaución y evitar acercarse al cauce del río o circular por barrancos.

Por estas tormentas y la gran acumulación de agua, desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Teruel informan que la carretera TE-V-8301 está cortada en la travesía de Las Parras de Castellote.

El tráfico entre Las Parras de Castellote y Aguaviva, se ha establecido alternativamente de la TE-V-8301 a la A-226, pasando por Jaganta, por la A-226 a Mas de Las Matas pasando por Castellote y por la A-225 hacia Aguaviva.

En las comarcas del Matarraña, Cuencas Mineras y Maestrazgo se están llevando a cabo labores de prevención y limpieza de desprendimientos.