El mercado medieval de este año contará con un total de 280 puestos

El mercado de las Boda de Isabel volverá a ser este año uno de los lugares más visitado y transitado de la celebración medieval de la capital turolense. Según han explicado hoy desde la Fundación Bodas de Isabel habrá un total de 280 puestos, la mayor parte de ellos relacionados con la alimentación, incluidas 7 tabernas; el resto serán puestos de artesanía. Mapi Hernando, de la Fundación, ha indicado que “hemos intentado que en todas las zonas haya al menos una taberna y algunos puestos de comida”. Y es que, ha recordado que la afluencia de visitantes a la ciudad es tal que “la demanda es muy grande, así que hemos intentando que tengan este servicio” como complemento a la hostelería local.

Los puestos volverán a ocupar las mismas calles y plazas que en años anteriores: la Glorieta, Yagüe de Salas, calle de San Juan, calle Comandante Fortea, José Torán, la Escalinata, la zona de la Marquesa y Santa Emerenciana, así como la Plaza del Ayuntamiento. Según ha señalado, en la zona de la Escalinata habrá, entre otras cosas, “demostración de vuelo de aves y exposición de animales, una zona de haimas con herrería, elementos quirúrgicos, de tortura... el zoco árabe” y este año, como novedad, “una exposición de cultivo de viñas y elaboración de vino con el método antiguo”. La zona de la Plaza de Goya estará dedicada a las cervezas artesanales, incluido un espacio que se denominará 'el noviciado' y en el que colaborarán Cervezas Ámbar y Cáritas Diocesana de Teruel.

Una de las novedades del mercado este año es que se adelante su montaje del mercado medieval. El miércoles, 13 de febrero, por la tarde se llevará a cabo el montaje de las tabernas y el jueves, desde primera hora de la mañana, se realizará el montaje del resto de los 280 puestos. El adelanto obliga a que los mercaderes lleguen a Teruel un día antes, muchos tendrán que quedarse una noche más. Así que, desde la Fundación Bodas de Isabel han querido agradecerles el esfuerzo, pero también quieren reconocer el esfuerzo que realizarán los comercios del Centro Histórico ya que el adelanto del montaje traerá también afecciones al tráfico y problemas a la hora de llevar a cabo la carga y descarga.

Asimismo, Hernando ha manifestado que la Fundación incrementará el número de brigadas dedicadas a colaborar en el montaje porque “no es lo mismo montar escalonadamente que todos a la vez por el volumen de vehículos y de descargas que se van a efectuar todas a la vez”. De esta forma, se prestará especial atención “a la protección de las personas que pasen por allí, contando con la Policía Local, para que la peligrosidad que supone tener tantos vehículos en el centro disminuya en la medida de los posible”.

A pesar de que en el mercado habrá 280 puestos, otros 120 mercaderes se han quedado en lista de espera. Aún así, desde la Fundación no se plantean ampliar el mercado porque “no tenemos más lugares donde meter puestos” ya que “si los ponemos fuera del Centro Histórico los artesanos no estarán a gusto porque no es una zona comercial”, ha destacado.

Para acabar, Mapi Hernando ha reconocido que muchos puestos repiten de otras ediciones. A la hora de elegir qué puestos participarán la Fundación Bodas de Isabel tiene en cuenta cuestiones como el producto, la ambientación del puesto o la indumentaria que llevarán quienes lo atiendan. Asimismo, los artesanos participan en una especie de subasta que decide el precio final que abonarán por acudir a esta fiesta medieval. El precio de salida es de 25 euros por metro que ocupe el puesto, aunque Hernando ha señalado que algunos mercaderes pueden llegar a pagar hasta 100 euros por metro dependiendo de las zonas.