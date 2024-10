El mal tiempo no impide recaudar 3.500 euros para las terapias de la pequeña turolense Martina

El pasado sábado, 26 de octubre, 5 deportistas (Víctor Fanlo, Javier Carranza, Miguel Hernández, Ángel Vicioso y Pascual Vargas) salieron de Teruel corriendo dirección Huesca y pasando por Zaragoza.

Todo con un fin solidario, recaudar fondos para Martina, una niña turolense con una enfermedad rara, el síndrome de Angelman. La jornada del sábado respetó.

David Utrillas Los deportistas, preparados para salir desde Teruel

Pero el domingo a la vuelta las lluvias aparecieron y, después de más de 30 horas de deporte y solidaridad, a la altura de Cariñena, decidieron parar porque no era seguro seguir.

Esa es la pequeña cruz pero la cara, sin duda, es que se ha conseguido el objetivo económico. Recaudar 3.500 euros para las terapias que necesita esta pequeña turolense. Su padre es David Utrillas y ha pasado por COPE: “Afortunadamente se ha conseguido llegar a la recaudación que ellos habían marcado y que le va a permitir seguir, como ellos dicen, seguir sumando kilómetros y seguir pisando fuerte, seguir haciendo ruido, seguir dando visibilidad a síndrome de Angelman, a las enfermedades raras. Y creo que si hemos conseguido que en parte de la comunidad autónoma alguien se haya podido sentir identificado o haya conseguido normalizar un poco algo, que hayamos podido hacer algo para sumar, pues bienvenido sea.

David Utrillas Durante los 'Kilómetros para la esperanza'

El cansancio acumulado de los deportistas y la hipotermia sufrida por los dos primeros ciclistas hizo que el resto del equipo no siguiera por su seguridad.

No obstante, estas 30 horas de solidaridad y deporte han dejado recuerdos para toda la vida: "Íbamos ya llegando a Zaragoza, hago el relevo en bicicleta yo junto a Ángel Vicioso y hacíamos de Santa Fe, me parece que era, a la Plaza del Pilar y de repente bajamos una cuesta, un camino a carretería así secundaria, y vemos que había parado la Guardia Civil a la furgoneta de conducir a Pascual, y le digo, me acerco y así le puedo comentar a la Guardia Civil que es un reto, que el ayuntamiento está en marcha, que no se pongan de que tenemos aquí dos vehículos, que vamos corriendo, que no sé qué, y ya me acercó y me dice uno de los agentes, ya está todo claro, seguimos, llegamos a otra rotonda y había otro control de la Guardia Civil".

"Y nos dice uno de los agentes, que tengáis mucha suerte. Y yo, gracias, ostras, y ¿aquí qué ha pasado? ¿de dónde vienen? Y yo, Pascual, de Teruel. Y a la gente se queda como con cara de decir, de Teruel, por esta carretera, pero esto qué es. ¿Y a dónde vais? Y le dice, a Huesca. La cara de aquel agente ya dice Pascual que era un poema. Y entonces ya le hace una pequeña explicación, lo entendieron todo y ya, pues nada, todo facilidades y sin problema. Entonces, claro, entendemos que ellos habían puesto en contacto con la otra patrulla que estaba en otra rotonda y les dijeron que además es Ángel Vicioso, el ex ciclista, y cuando pasamos encima nos animaron, ¿no? Pero imagínate la cara de la gente viendo a cuatro personas en una autocaravana que venían de Teruel, que se iban a Huesca por una carretera que por ahí no pasaba en ese momento ni Peter. Eso puede ser uno de los momentos".

El clima no ha permitido terminar este pedazo de reto deportivo, pero el económico sí se ha conseguido: “La verdad es que desde Huesca hasta Zaragoza no llovió, chispeaba en algún punto o tal, pero al salir de Zaragoza empezó a llover, la temperatura empezó a bajar. Pensamos que creo que, bueno, tanto los que estábamos allí como los que nos estén escuchando, lo primero es la salud. Con eso no se puede jugar. Entonces se tomó la decisión de que no se podía arriesgar, la previsión era malísima. Creo que fue la decisión que había que tomar y ya está.

Ahora Martina acaba de terminar un intensivo de fisio: “Martina es una mini atleta de élite, porque con menos de un año ya estaba trabajando, estaba trabajando duro. Es una luchadora, una campeona y ahora precisamente termina el intensivo".

Su padre David dice que es a partir de dentro de unos días cuando se le empieza a ver, una vez que termina, luego empiezan a verse un poco los avances: "Pero ya te digo, es una campeona, le ha venido muy bien, seguro que en cuatro días estamos subiendo las escaleras del cole casi dedos en dos, y igual las baja de un salto. Al final es seguir sumando y buscar lo mejor para ella, tanto ella como su hermana, por lo que luchamos sus padres y como cualquier padre, que a sus hijos no les falte nada y nos peleamos con quien haga falta para para conseguirlo".

Y gracias a estos 3.500 euros podrá seguir teniendo esas terapias.