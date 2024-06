Los vecinos de la calle San Francisco 21 reclaman 4 millones de euros al Ayuntamiento

Los vecinos del edificio de la calle San Francisco 21 han presentado una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de la ciudad, por más de 4 millones de euros.

Aunque los vecinos de la calle San Francisco reconocen en su escrito que el procedimiento de investigación no está concluido y que quedan pendientes de realizar diferentes pruebas y ensayos para determinar las causas exactas del hundimiento del edificio, cuantifican su reclamación en 3.864.265,15 euros.

En concreto, reclaman 3.403.765,15 por daños materiales y 469.500 por daños morales.

A esta cantidad, habría que sumar otros gastos para responder a las reclamaciones que han presentado contra ellos las comunidades de propietarios de edificios colindantes, otras aseguradoras, así como posibles alquileres futuros.

Desde el momento en el que los vecinos han presentado la reclamación por posible responsabilidad patrimonial, el Ayuntamiento de Teruel tiene 6 meses para resolver, tiempo en el que espera poder conocer las causas que hicieron desmoronarse al número 21 de la calle de San Francisco.

Sobre esta reclamación le hemos preguntado a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en Herrera en COPE Teruel.

Una entrevista en la que también se han aborado otros temas como la no apertura este verano de la Piscina de Los Planos: "Hemos tenido noticias mucho más agradables. Hay que decir que el Ayuntamiento de Teruel era conocedor, por supuesto de que esta piscina tenía fugas de hecho, ya tenemos el proyecto que sube a 680.000 euros, pero vimos que era imposible ejecutar el proyecto antes de antes del verano y por tanto nuestra intención inicial era mantener abierta la piscina y en septiembre ya comenzar con esas obras que ocurre. Bueno, pues que una vez que se llena la piscina se ve que bueno, que ha habido un deterioro mayor del esperado y que se habría incrementado la pérdida de agua y eso podría incluso llegar a amenazar, que el vaso se rompiera y entonces sí que tendríamos un problema mucho mayor, porque habría que rehacer la piscina por tanto, hemos decidido por prudencia cerrarla".

Por ello, el Ayuntamiento de Teruel ampliará tanto los días como los horarios del resto de piscinas municipales.

El horario se amplía una hora, de 10:30 a 20:30 en las piscinas de San Fernando, San León y Fuentecerrada, instalación esta última que sólo abría por las tardes.

En cuanto a los días de apertura, se adelanta el de la piscina de la Fuentecerrada al 20 de junio.

Respecto a la piscina climatizada, que tenía previsto su cierre del 1 de julio al 31 de agosto, se va a mantener abierta todo el mes de julio, de lunes a sábados de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.





La alcaldesa también se ha pronunciado en COPE sobre el debate del estado de la ciudad, que se celebrará el 27 de junio: "Va a ser la tercera vez en la historia de la ciudad que se celebra un debate. De esas tres veces, dos las habré hecho yo misma porque cuando lo pidió la oposición, pues hace ya más de una legislatura. Yo no tuve ningún inconveniente después aquel debate la propia posición, dijo que no consideraba oportuno volver a celebrarlo ahora el Partido Socialista pide celebrado un debate sobre el Estado de la Ciudad en el primer semestre del año. Yo estoy de acuerdo, si que dije vamos a esperar, que por lo menos vemos un año de legislatura por tanto. Además también había elecciones europeas y no me parecía correcto mezclar ambas cosas por tanto se celebrará el día 27 de junio por la mañana".

Un debate que será el aperitivo de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel.