Los municipios turolenses más afectados por la sequía: 36.000 litros al día

La sequía sigue haciendo mella en la provincia de Teruel. Solamente hoy martes los bomberos de la Diputación han suministrado 24.000 litros de agua en Nueros; 12.000 litros en Valverde; 24.000 litros en Aguilar del Alfambra y 7.500 litros en Mirambel.

Lunes 22 de julio se suministraron 36.000 litros en Libros. Dos servicios a Nueros y otros dos a Valverde). El viernes 26 de julio: 12.000 litros en Arens de Lledó. El sábado 27 de julio: 12.000 litros en Arens de Lledó El domingo 28 de julio: 24.000 litros en Lanzuela. Y el lunes 29 de julio: 36.000 litros en Lanzuela; 36.000 litros en Libros

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro va a realizar durante 21 días una serie de extracciones de agua del pozo “Masía Nueva 2” para valorar su viabilidad de cara al abastecimiento del embalse de Calanda.

El estudio de la viabilidad de la obtención de agua del subsuelo en esta zona pretende obtener resultados que puedan paliar las afecciones de la sequía, y el objetivo es que se pueda poner a prueba el proyecto durante esta campaña de riego.

La previsión es extraer 0,45 hm³ de este pozo durante tres semanas a partir de la primera quincena de agosto, con un caudal de 250 l/s, ha señalado la Confederación, que ha advertido, no obstante, que se trata de un ensayo, y se vigilará en todo momento que la extracción no derive en un “bypass” o una extracción que provenga sobre todo del río en lugar del acuífero, lo cual resultaría no efectivo.

Asimismo, el estudio va a permitir descartar el daño ambiental de la extracción en el río y en los manantiales cercanos, tal y como ha destacado el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, que este lunes ha visitado los trabajos preparatorios.

El presidente de la CHE ha destacado además la colaboración entre Administraciones, que ha permitido ser “ágiles”, ha dicho, y que los trabajos de extracción, de ser viables, se inicien durante la campaña de riego 2024.