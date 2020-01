Las Bodas de Isabel de Segura ya tienen pregonera

Las Bodas de Isabel de Segura 2020 ya tienen pregonera. Será la diseñadora Rosa Blasco. Turolense que ejerce su vida profesional en Valencia, siempre ha estado muy ligada a la ciudad, hasta el punto de ser, como la ha calificado la alcaldesa Emma Buj, “embajadora” de la ciudad. Blasco se ha mostrado muy orgullosa de recibir este premio en un día también muy especial para ella: "Muy feliz, porque es verdad que soy turolense, siempre lo digo, nunca me he ido de Teruel. Mi vida personal está totalmente ligada a Teruel y las fechas más importantes de mi vida están ligadas a la ciudad. De hecho hoy hace 36 años que me casé en la Catedral".

Aún no tiene claro en qué va a centrar su pregón, aunque ha estado documentándose sobre ediciones anteriores desde que fue nombrada. A pesar de no estar decidido, cree que lo va a orientar a la independencia de la mujer. "Ahora no se quedaría esperando al príncipe azul. Soy una mujer luchadora, bastante independiente en la vida personal y profesional y yo creo que la Isabel de ahora no sería la mujer de entonces". Este es un valor que siempre ha querido inculcar a sus hijas, hasta el punto que lo han conseguido, según manifestaba la propia Blasco.

Las administraciones allí presentes han alabado la elección de Blasco como pregonera. Emma Buj, alcaldesa de Teruel, defiende que es la mejor opción posible: "Es una embajadora permanente de la ciudad de Teruel y de la provincia y no puedo estar más agradecida a Rosa por ser siempre embajadora de nuestra ciudad y colaborar siempre con ella", apuntaba Buj.

Por su parte, la representante de la Fundación Bodas de Isabel de Segura, Belén Royo, ha recordado que la propia Blasco ha dicho siempre que “donde mejor se inspira es en Teruel” y reconocía su "generosidad absoluta con Teruel y con las bodas, en este mismo año con la elaboración del traje serpentina", que se lució en la Semana del Modernismo.

Vinculada desde pequeña a Teruel. Rosa Blasco fue reina de la Vaquilla en su juventud, además de mantenedora de la Vaquilla posteriormente. Además en 2017 creó el vestido de Isabel de Segura con motivo de los 800 años de Los Amantes, y también ha diseñado los ropajes que visten los gigantes Isabel y Diego en los desfiles. Estos diseños se suman, entre otros muchos, al del vestido serpentino que se exhibió durante la gala de celebración de la Semana Modernista de 2019.