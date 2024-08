Controlado el incendio de Corbalán tras sacar a la luz bombas de la Guerra Civil sin detonar

El incendio de Corbalán, en la provincia de Teruel, ha quedado controlado. El nivel de emergencia desciende a cero y se ha desactivado la presencia de la UME. Son los primeros pasos antes de que en las próximas horas, el incendio se dé por controlado y en los próximos días, por extinguido.

"El fuego se ha comportado esta noche muy bien. Ha habido alguna pequeña reproducción que ha quedado rápidamente extinguida. El fuego ha podido quedar controlado y se baja el nivel de emergencia del plan de incendios forestales de 2 a 0. El incendio queda bajo la jurisdicción forestal para las labores de remate y liquidación", ha confirmado el director general de interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.

Un camión de Bomberos en labores de extinción del incendio forestal junto a Corbalán (Teruel). EFE/Antonio Garcia

El fuego ha quemado un total de 280 hectáreas con un perímetro de 8 kilómetros. No ha habido que desalojar municipios, aunque los vecinos de Corbalán sí tuvieron que confinarse durante unas horas. Prácticamente toda la superficie quemada corresponde a pinar y matorral, salvo algún pequeño campo de labor.

Los operativos de extinción de incendios continuarán trabajando este martes en la zona. Se retiran tanto la Unidad Militar de Emergencias como los medios aéreos que se quedan prevenidos en sus bases por si hay que intervenir. Tan solo seguirán en la zona los medios del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel.

Bombas de la Guerra Civil en el terreno afectado por el incendio

Las causas del incendio aún están por determinar. En un primer momento se pensó que podía ser intencionado porque no se habían registrado rayos en la zona ni se habían realizado tareas agrícolas. Así nos lo confirmó en COPE el propio alcalde de Corbalán, Rogelio Dolz. Sin embargo, la aparición de bombas de la Guerra Civil en la zona durante las tareas de extinción abren una nueva línea de investigación. Son artefactos que estaban sin explosionar.

Los vecinos de la zona se preguntan si una explosión espontánea puede estar detrás del origen del fuego que comenzó en un lugar de muy difícil acceso. Además, durante las tareas de extinción han salido a la luz más bombas aún sin detonar. Los vecinos de Corbalán han podido escuchar las detonaciones en las últimas horas.

Audio Entrevista a Andrés Franco, Jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de artefactos explosivos de la Comandancia de Teruel

"Las bombas de la Guerra Civil necesitan un factor externo para explosionar. De forma espontánea por si mismas no lo he visto nunca por lo que sería difícil que hubieran causado el incendio. En cambio, sí puede suceder que con un calor extremo (como el que hay en un incendio) las bombas empiecen a detonarse solas. Esto explicaría las explosiones durante el incendio. Las bombas no se ven por lo que es algo muy peligroso para todos los agentes que participan en las labores de extinción del fuego", nos ha contado en COPE Andrés Franco, Jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de artefactos explosivos de la Comandancia de Teruel.

Son muchas las bombas que han explosionado durante este incendio. No se han contabilizado de forma exacta pero se baraja que las cifras hayan podido llegar hasta los 30 artefactos en una tarde, además de otros 5 o 6 que se han explosionado de forma controlada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aragón, en alerta por riesgo de tormentas

Aragón está además, en la jornada de este martes, en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Esto tiene tanto su parte positiva como su parte negativa en la extinción de un incendio. Lo bueno es que la lluvia ayuda a frenar el fuego, pero lo malo es que si hay tormenta eléctrica, los rayos pueden ocasionar nuevos conatos. De hecho, en la tarde de este lunes se registraron en Aragón hasta 25.000 rayos. Uno de ellos provocó otro incendio en Teruel, cerca del Monasterio de Calanda que ya ha quedado extinguido tras quemar poco más de 4 hectáreas.