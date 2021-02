El gobierno de Aragón prorroga el estado de alerta 3 agravada pero no plantea ampliar medidas

El Gobierno de Aragón acaba de aprobar la prórroga durante un mes más a partir de mañana 5 de febrero, de los confinamientos perimetrales que estaban en vigor.

Hablamos de las ciudades de Zaragoza, Teruel y las 5 ciudades más que seguían confinadas desde el 15 de enero: Calatayud, Utebo, Ejea de los Caballeros, Alcañiz y Cuarte de Huerva. La única excepción sería Tarazona que ha salido de esa lista debido a la reducción de contagios en las ultimas fechas. Hay que recordar que Huesca también fue ya desconfiada. De esta forma las medidas decretadas en enero en Aragón por las que pasaba a nivel de alerta sanitaria 3 agravado se prorrogan un mes más. Durante este mes de prórroga, se mantiene la reducción del horario de bares y comercio no esencial a las 20.00 de la tarde, y el aforo al 50% en las terrazas, donde no se puede fumar. Ademas en el interior de estos establecimientos cada mesa solo puede ser ocupada por cuatro personas. También continúa el confinamiento perimetral de la comunidad aragonesa y de cada una de sus provincias. Según el presidente Lambán, el Gobierno de Aragón no tiene previsto endurecer más las medidas relacionadas con el coronavirus como por ejemplo ampliar el toque de queda... El motivo según Lambán es la evolución favorable de todos los indicadores sobre los contagios de la COVID-19 en la comunidad autónoma.

La incidencia de la cepa británica en Aragón es en estos momentos de menos del 3%. Tras analizar 575 muestras por parte de los servicios de microbiología, solo 15 han resultado positivas. Lo que significa que la prevalencia estimada para el conjunto de la comunidad es del 2,6%... en Teruel esta cifra se sitúa en el 4%.

Para el Gobierno de Aragón se trata de una incidencia muy baja aunque no por ello debemos bajar la guardia como explicaba el médico de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, Florencio García.

Para detectar la incidencia de la variante británica, se ha realizado un muestreo aleatorio con el objetivo de obtener datos de todos los sectores de Aragón para identificar zonas en las que está circulando este virus. Y según los resultados de esta investigación epidemiológica, las prevalencias halladas hasta ahora por sectores son: en Zaragoza I y II del 4%; en el el sector Zaragoza III y en el de Calatayud del 1,4%; en el sector de Teruel del 4%; en el de Alcañiz del 0%; en el sector de Huesca del 2,4%; y en el de Barbastro del 3,3%.

El seguimiento de los niveles de circulación va a continuar durante las próximas semanas para detectar algún posible cambio de tendencia, pero actualmente los niveles de circulación en términos generales, se pueden considerar bajos en comparación con el resto de España.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha pedido a las autoridades sanitarias que se realice un cribado masivo en la capital turolense para detectar posibles asintomáticos, una petición que ha sido denegada. Según ha confirmado la primer edil, se ha puesto en contacto directamente con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para pedir que se realicen pruebas PCR generalizadas a lo que la responsable de Sanidad del Gobierno de Aragón ha respondido que la situación no es tan grave.

Buj comparaba además la situación de Teruel con otras ciudades como Segovia y Palencia, con mejores cifras que la capital turolense, y en las que sin embargo, si se han realizado cribados masivos.