Famosos americanos conviven en un pueblo de Teruel: el nuevo reality de la TV en USA

El municipio turolense de Cretas se ha convertido en escenario de un reality de la televisión americana. Varios famosos de Estados Unidos han grabado en Cretas un reality de convivencia que comenzará a emitirse el próximo lunes. El nombre de este programa es 'The Anonymous´.

"Es un reality tipo Gran Hermano en el que 12 famosos estadounidenses, unos más conocidos y otros menos conocidos, han convivido durante 20 días en Cretas. Allí se ha generado un espacio muy especial para realizar todas las actividades. También han usado espacios naturales del Matarrña y alguna carretera", nos cuenta en COPE el responsable de la Teruel Film Comission, Jose Antonio Martín.

Como ocurre en España en este tipo de programas, Martín nos cuenta que "los participantes son famosos que no son grandes actores, son gente un poco de la farándula americana". Para ver este programa en España habrá que buscarlo por Internet, no estará en plataformas ya que se emite en la televisión en abierto de Estados Unidos.

Fueron casi dos meses de grabaciones en Cretas que dejaron un importante impacto económico en la zona. Además, que la localidad de Cretas vaya a verse en la televisión americana también supone un escaparate turístico: "Ha tenido un gran impacto económico, por ejemplo, para la hostelería de la zona y otro tipo de gremios locales que recibieron el impacto de los dos meses que esta productora americana estuvo trabajando en Cretas. Este tipo de rodajes suponen un reconocimiento para los municipios turolenses, tiene un efecto promocional muy importante. Es también un revulsivo cultural y social".

Los vecinos se vuelcan además, cuando una productora llega a grabar a su municipio. "El turolense es acogedor por naturaleza. Desde Teruel Film Comission nos ocupamos de que la acogida sea buena. Los vecinos se vuelcan y quieran echar una mano e incluso, participar como extras en los rodajes", afirma Martín.

Teruel, provincia de cine

Teruel se ha convertido en escenario referente para muchas producciones cinematográficas. Se han rodado peliculas como Un hipster en la españa vaciada, Garcia y Garcia, El Páramo o Centauro. Los rodajes buscan parajes unicos pero también instalaciones como Motorland o el Aeropuerto de Teruel.

Desde Teruel Film Comission facilitan los tramites para que lleguen rodajes a Teruel: "La despoblación en este caso juega a favor. Los paisajes son impresionantes y en ellos, la industria del audiovisual puede encontrar un espacio nmuy especial que es el páramo. En España quedan pocos espacios así y aquí los podemos encontrar en Blancas, El Pobo o La Alfranca. También son gran polo de atracción el Aeropuerto de Teruel, Dinopolis, Motorland o el Observatorio Astrofísico de Javalambre".

Se ha rodado incluso, en una antigua fábrica de mantas en Calamocha que se convirtió en el escenario de la película Cenizas en el Cielo. "Todavía queda mucho patrimonio industrial abandonado que se encuentra en buen estado en Teruel y eso es un gran atractivo", asegura Martín en COPE.