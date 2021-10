Elena, afectada de cáncer de mama: "le pido a Sira Repollés que sea persona"

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Una jornada de sensibilización sobre esta enfermedad que afecta principalmente a mujeres y que en Teruel este año cobra una especial relevancia.





Y es que se conmemora este día escasas semanas después de que el Gobierno de Aragón anunciara que las mujeres que padecen este cáncer van a tener que seguir recibiendo tratamiento en Zaragoza y Valencia porque no se va a crear una unidad de radioterapia en la provincia. Por los micrófonos de Herrera en COPE en Teruel ha pasado Elena Prieto, que hace unos meses conseguía superar este cáncer y lanzaba este mensaje para Sira Repollés: "Que sea persona, que tenga conciencia, que se de cuenta de que los ciudadanos de Teruel no podemos cuidarnos a base de más esfuerzo, más sacrificio y más dolor. Hay personas que se les pauta una radioterapia paliativa y no pueden acceder a ella por ser de Teruel y terminan con tratamientos que tienen unos efectos mucho más importantes y más negativos, y eso no es justo".





Con motivo de este día el balcón del Ayuntamiento de la capital luce un lazo rosa y se han organizado diversos actos en toda la provincia.