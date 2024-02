Correos se queda sin trabajadores en Calaceite hasta el 3 de marzo: "Nos quitan servicios"

¿Te imaginas que tienes que recibir una carta certificada importante o una tarjeta médica y que te llega más tarde de lo que debería? Pues es lo que les está ocurriendo a los vecinos de Calaceite.

Allí, llevan desde el pasado lunes 12 de febrero sin trabajador en la oficina de Correos. El motivo es que la persona responsable se ha ido de vacaciones, y desde la empresa pública no se ha mandado a nadie en sustitución. El Ayuntamiento de Calaceite ha intentado hablar con correos pero no han recibido respuesta. Además, una situación que se va a alargar hasta el 3 de marzo. La falta de personal no está afectando al servicio de paquetería pero sí a las cartas certificadas: una tarjeta bancaria, una notificación importante o una tarjeta médica.

El alcalde de Calaceite, Juan Miguel Monclús, ha denunciado en COPE la situación y nos ha contado cómo están recibiendo estos días esas cartas: "El problema está en que, por ejemplo, el trabajador de correos que atiende la oficina de Calaceite, pues coge 15 días de vacaciones, que son los que le tocan por contrato o incluso más, y no hay sustitución. Y con esta problemática me he ido informando y lo que nos encontramos es que la empresa de correos no pone relevo en sustituciones por vacaciones o incluso por jubilación".

El edil nos ha contado en COPE que han llamado a Correos, pero les delegan a superiores que no resuelven la problemática de la contratación: "Vemos que es un poco de desidia o dejadez, porque solo van a mirar los números de beneficios del servicio como tal, lo están dejando perder. Más de unas zonas rurales"

No hay personal para entregar las cartas en la oficina desde el día 12 de febrero hasta el 3 de marzo.

Una problemática que está ayudando a resolver los trabajadores de correos de la provincia a título personal: "Los trabajadores de correos que hace más años que están trabajando en la zona, pues se han implicado un poquitín más. Y a título personal, no de la empresa, están haciendo un esfuerzo sacando horas para hacer un esfuerzo para el reparto de cosas primordiales. Pero no, eso no es fácil, porque si una empresa cobra por un servicio, al final el trabajador tiene que ser remunerado".

Sin respuesta por parte de Correos

Esperan, desde el Ayuntamiento, que la empresa pública de paquetería se ponga en contacto con ellos para solventar este problema: "Ponernos en contacto con correos para dar una solución, lo hemos intentado, pero tampoco ellos nos dan ningún pie a que nosotros podamos dar ningún paso. Entonces, creo que ahora mismo la pelota está en su tejado. Creemos que es un servicio fundamental para todo pueblo, cualquier pueblo o cualquier ciudad, que hoy por hoy, por sí, se ha ido degradando, ya que las tecnologías le han ido suplantando el servicio con correos electrónicos y demás, pero no deja de tener que hacerse un servicio funcional para el resto de personas que no disponen de la digital o del servicio digital".

Reivindican desde el consistorio que se trata de servicios de utilidad para que se mantenga la población en todos los pueblos y que, si no tienen servicios, la gente no va a poder disfrutar de una residencia cómoda con sus bienestares".