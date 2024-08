ASAJA: "Los políticos tienen que enterarse que esto es una autodestrucción"

El año agrícola no está siendo nada favorable en la provincia de Teruel. El sector se está teniendo que enfrentar a múltiples problemas: desde la sequía hasta los bajos precios que perciben los agricultores por sus cosechas o los altos costes de producción.

"El balance del año ha sido malo. Nos hemos enfrentado a la sequía por segundo año consecutivo. Hacer frente a la siembra que viene va a ser muy difícil. Y sobre todo también por el tema de costes. Nos estamos encontrando con la gran subida de todo lo que usamos para nuestro trabajo: fertilizantes, herbicidas, maquinaría...", nos cuenta en COPE el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Aragón, ASAJA, José Manuel Cebollada.

Desde ASAJA piden a Bruselas que no ponga tantas trabas a su sector. Como ejemplo ponen la reciente Ley de Resturación de la Naturaleza que llegan a calificar de autodetrucción: "La situación es insostenible si le añadimos los problemas burocráticos y las trabajas que nos pone Bruselas. Las estamos analizando y las nuevas normativas, como la Ley de la Resturación de la Naturaleza, son imposibles de cumplir. Al final nos estamos cargando la agricultura de Europa. Se van a tener que enterar los políticos de que esto es una autodestrucción. Y más cuando países como India o China, que son los que tienen grandes cifras de negocio, no tienen ninguna traba".

En Teruel el problema es aún más pronunciado porque tampoco quieren llegar jóvenes al campo. "Hay mucho abandono de explotaciones, la gente joven no se quiere incorporar y a ello hay que sumar los problemas del medio rural de Teruel: pueblos pequeños, sin servicios, sin escuelas... Esto tiene que cambiar", asegura Cebollada en COPE.

Las movilizaciones de los profesionales del campo no se han traducido en cambios reales. Por eso desde ASAJA no descartan que regresen esas manifestaciones pero eso sí, hay que hacerlas (dicen) de forma coordinada: "Tenemos que encarrilar la situación y volver a negociar todos los problemas del campo, pero no solo a nivel aragonés sino con el Ministerio y con Europea que es donde realmente toman las decisiones más importantes".