Alejandro Nolasco habla en COPE sobre el futuro de los ayuntamientos en los que gobiernan PP y VOX

El PP ya gobierna en minoría en Aragón. Azcón gobierna en solitario después de la ruptura del pacto con VOX en Aragón.

Con esta reestructuración se va el consejero de agricultura, Ángel Samper de VOX para dejar paso a Javier Rincón del PP. También se va el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y sus competencias se reparten entre varias consejerías populares dando protagonismo al núcleo más cercano al presidente Azcón. Por ejemplo, Mar Vaquero se queda como única vicepresidenta y Octavio López, consejero de movilidad y vivienda, adquiere las competencias de desarrollo territorial. La consejería de despoblación de Nolasco desaparece para convertirse en una dirección general.

El que fuese vicepresidente, Alejandro Nolasco, ha pasado por Herrera en COPE Teruel para hablar de distintos asuntos

Nolasco ha dejado claro que el pacto de Gobierno de rompió por la cuestión migratoria: "No es una cuestión menor. No es un detalle. Estamos ante la inmigración ilegal más desbocada de nuestra historia, están sucediendo cosas en Teruel que no sucedían nunca, Teruel es hoy más inseguro que nunca, y desde luego en el pacto de gobierno con el PP ponía que no íbamos a facilitar el trabajo a las mafias que trafican con seres humanos, que son las que se lucran con este negocio, que además el gobierno refuerza, y también el PP en este caso, en los gobiernos autonómicos, con el efecto llamada. Parece que al final no hay fin. Nosotros hemos cedido en algunas cosas, puesto que era nuestro socio de Gobierno. Ellos sabían que este tema era importantísimo para nosotros, porque son incapaces de ceder y de decir, evidentemente, que no. Culpabilizamos a Feijoo de que ha sido el principal autor de que volaran por ahí los gobiernos regionales. Y no es un tema de 20 menas o de 4 menas, es que ya vinieron un montón en enero, que el 90% por cierto cuando le hicimos la prueba de los dientes vimos que eran mayores de edad, en 90, más del 90%, hoy son 20, mañana son 40, pasado son 2.000, pasado 3.000, y al final acabar esto como Francia si no le ponemos remedio. Y aún estamos a tiempo de remediar las cosas. Yo por un tema de conciencia, de dignidad y de la palabra dada, yo me debo a mis votantes y me debo también, sobre todo, antes que nada, a la seguridad de los aragoneses. Y no voy a estar compadreando con un partido al que la seguridad de los aragoneses le da igual".

Después de 11 meses como partido de Gobierno y de Nolasco como vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia ha hecho un balance positivo de todas las iniciativas que han llevado a cabo.

Ahora se abre una nueva etapa, los 3 años que quedan de legislatura como oposición: "El papel que va a desempeñar Vox es el de respeto absoluto a sus votantes, el de cumplir el programa electoral. Nosotros nos hemos presentado con estas premisas, nos dijimos que íbamos a poner freno de una maldita vez a toda la locura eólica que ha habido en Aragón. Queremos una ley de protección del paisaje, lo hemos dicho siempre, estamos ya trabajando en ella. Queremos una ordenación de las renovables y queremos llegar hasta el fondo de las cuestiones de las renovables. Por tanto, vamos a impulsar una ley, como ya digo, de protección del paisaje. Y bueno, ahí no vamos a ceder. Nosotros vamos a votar que no o sí, en función de si se respetan nuestras líneas y, ya digo, el compromiso con el programa y con los votantes de Vox

Además, ha hablado de los 12 ayuntamientos aragoneses en los que gobiernan juntos PP y VOX: "Es que es una cosa distinta. Es que el reparto de menas concernía a los gobiernos. Por tanto, lo que tiene sentido es también se ha planteado estos días,¿no? Lo pedía Chunta, bueno, pues ahora que no gobiernan, que se vaya la presidenta de las Cortes a su casa, ¿no? O que deje de ser presidenta de las Cortes, bueno, pues es que no tiene nada que ver, es decir, una cosa es el gobierno de Aragón. Los ayuntamientos tienen unas competencias totalmente distintas.

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón ha asegurado que la formación verde ahora es más fuerte ahora que antes.