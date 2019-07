La alcaldesa de Teruel hace un llamamiento a que no se olvide la barbarie de ETA

La ciudad de Teruel ha recordado hoy a Miguel Ángel Blanco, el edil del PP que hace 22 años fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha leído un manifiesto ante buena parte de la corporación municipal y un grupo de turolenses que han querido homenajear a este joven. La primera edil ha pedido que no se olvide un suceso como éste y sobre todo que la sociedad no deje que se “blaquee” la acción de los terroristas.

Buj ha manifestado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco hizo que aquel mes de julio de 1997 miles de personas salieran a la calle, con las manos pintadas de blanco. Algo que supuso un antes y un después porque “la sociedad se hartó, salió a la calle a decir basta ya” a la barbarie terrorista. Más de veinte años después, ha recordado la alcaldesa, la banda terrorista “se ha disuelto, pero sus herederos están en las instituciones sin condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ni ningún otro asesinato a atentado”.

Por eso, Emma Buj considera que “hay que seguir trabajando y luchando”. Además, ha apuntado que “todos los demócratas tenemos que esforzarnos” puesto que, al haber pasado dos décadas hay “toda una generación” que no ha vivido aquello. Así que Buj ha pedido que hay que hacer llegar ese relato para que “no nos cambien lo ocurrido, que no quieran blanquear lo que pasó en España donde moría gente inocente, Guardias Civiles policías, políticos, periodistas... y no se puede justificar que por ideas políticas pueda haber crímenes”.

En este sentido, ha señalado que “tenemos que decirles a los más jóvenes qué ha sido ETA”, pero también cree que necesario trabajar para que “los crímenes de ETA se resuelvan, las víctimas tengan la reparación moral y se pida perdón por todo lo sucedido”.