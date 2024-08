Salen a las cinco de la mañana a hacer una ruta en el campo de un pueblo de Teruel y se quedan: "Con cholecks"

Aunque esté presente la España Vaciada, no habrá un solo pueblo que no viva estos días con especial ilusión en torno a una comida popular, una actuación musical o un festejo taurino rodeados de gente y jolgorio. Esto es lo que sucede en una población de Teruel, en la que unos jóvenes iban a hacer una ruta por el campo y no llegaron a salir de Alcalá de la Selva.

Si eres un afortunado y tienes pueblo, sabes que los veranos son la mejor época del año: puede que no tengas los festivales de música más top, ni las tiendas de moda donde disfrutar de una tarde de compras, pero sabes perfectamente que tienes las mejores fiestas patronales de todos tus amigos.

Con la llegada del calor estival y las vacaciones, las grandes ciudades se vacían y la mayoría de sus habitantes regresan a las pequeñas localidades. Las fiestas patronales suelen ser el momento más importante del año para muchos pueblos. Cada uno las celebra a su manera, según las tradiciones de cada lugar, pero la esencia es la misma.

Las grandes ciudades tienen las mejores discotecas del mundo, con un ambiente increíble, mucha gente, la música más de moda, e incluso alguna actuación estelar. Sin embargo, si le preguntas a cualquiera, un fin de semana de fiestas de pueblo será la opción que más votos reciba.

Un pueblo

¿Qué sería del verano sin nuestras queridas verbenas y fiestas de pueblo? Pues como una playa sin chiringuito o una sangría sin vino. Inconcebible. Porque la cultura popular de nuestro país se explica también por todas esas festividades tradicionales que con la llegada del buen tiempo animan el calendario estival.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vale que el cabeza de cartel no será David Guetta, pero sí tendrás en la fiesta patronal tu buena orquesta que tocará los grandes clásicos de toda la vida: 'Paquito el Chocolatero', 'I Will Survive' o 'Como Una Ola'. Y las cantas como si fuesen la banda sonora de tu vida.

Si te fijas un poco, si vas un pelín más allá de El Venao sonando en la verbena un año tras otro desde el 95, la fiesta de la espuma o la paella popular, te das cuenta de que, aunque todas parecen iguales, no lo son. Cada pueblo tiene sus usos y costumbres festivas, pero son los vecinos los que las hacen diferentes.

Es la época más que idónea para disfrutar del buen tiempo con la familia y amigos, de pasárselo en grande y de descansar tras un año verdaderamente agotador. Una oportunidad única para reunirte con gente de todas partes, amigos de toda la vida que hacía tiempo que no veías y, sobre todo y más importante, te brinda la ocasión de disfrutar de la vida como nunca.

Salen a las cinco de la mañana a hacer una ruta

Las fiestas patronales son algo más que eventos sociales para divertirse y desconectar, estas citas ejercen un importante papel a la hora de mantener viva toda esa cultura popular. También hay quien decide hacer otros planes como rutas por el campo, pero estos jóvenes tuvieron un gran impedimento como se ve en el vídeo.

Uno de los elementos comunes en las fiestas de los pueblos en España es la música. A los conciertos hay que sumar los cover de bandas de todo tipo, dúos estrafalarios, disco-móviles y orquestas de variado carácter. Estos se encontraron en una plena rave que no pudieron evitar.