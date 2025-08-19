El tren turístico entre Canfranc y Jaca, un éxito que podría mantenerse todo el año en 2026

Joan Migó, responsable de desarrollo de negocio de ALSA Rail, presentó en Cope los primeros resultados del tren turístico que conecta Canfránc y Jaca y dejó claro que el fenómeno va mucho más allá de una prueba estival. Según Migó, desde el 12 de julio ya se han utilizado más de 15.000 billetes, y las encuestas de satisfacción reflejan una valoración media superior a 8,5 sobre 10.

El objetivo inmediato es mantener el servicio más allá de la temporada de verano. Aunque actualmente las ventas están abiertas hasta finales de septiembre, ALSA Rail contempla la continuidad en octubre y, si las condiciones lo permiten, extenderla de cara al invierno. Apuesta firme: que en 2026 el producto esté disponible prácticamente todo el año. Las decisiones finales, subrayó, dependerán de la coordinación con el administrador de infraestructuras para encajar la continuidad con las obras de mejora en la línea.

Entre las claves del éxito, Migó destacó la experiencia de viajar en coches históricos, “un auténtico museo sobre ruedas” que recorre paisajes excepcionales entre Canfránc y Jaca. El recorrido, a menudo valorado por su encaje paisajístico, se complementa con la posibilidad de iniciar el viaje desde Canfránc o desde Jaca, con una distribución casi equitativa de inicios (aproximadamente 55% desde Canfránc y 45% desde Jaca).

El tren realiza tres salidas diarias en cada dirección, con una duración media de unos 30 minutos por tramo, de modo que ida y vuelta totaliza aproximadamente una hora. Tras la reanudación de la vía, tras una parada casi dos años, el tirón del producto ha superado todas las previsiones.

Sobre las opciones “teatralizadas” del viaje, Migó explicó que los clientes pueden contratar este complemento directo en el tren, con una participación de cerca del 30% de los viajeros que lo demandan para enriquecer la experiencia con información y entretenimiento adicionales. En cuanto al público, la combinación de paisaje y patrimonio ferroviario resulta especialmente atractiva para quienes buscan turismo cultural.

En la conversación también se analizó el ecosistema comparativo español: desde el tren de Felipe II en Madrid, hasta iniciativas como Trelérida y La Pobla de Segur en Cataluña, que demuestran que este tipo de oferta funciona cuando se combina autenticidad, duración razonable y entorno natural. En este marco, el equipo de ALSA Rail insiste en que el modelo entre Jaca y Canfránc toma lo mejor de otros enfoques y se adapta a las singularidades del territorio.

Para quienes quieran obtener billetes, la venta se realiza en la web del Expreso de Canfránc (expresodecanfran.com) o en la taquilla de Canfránc. Los precios varían según el recorrido y el tipo de coche: el billete más económico para un trayecto de ida arranca en 10 euros, y el coche panorámico eleva el precio a 12 euros.

Joan Migó agradeció el apoyo institucional y mostró optimismo respecto a la posibilidad de ampliar la cooperación binacional con Francia: hay interés de ambas partes en incorporar este producto a planes futuros, dada su capacidad para impulsar movilidad y actividad económica en zonas con potencial turístico.

La próxima ventana de decisiones se espera a principios de septiembre, cuando se anunciarán las fechas para otoño e invierno y se estudiará un encaje que permita explotar la vía de forma sostenible y compatible con las intervenciones en curso para mejorar la infraestructura.

Este impulso vuelve a situar al Canfránc-Jaca como una experiencia turística clave en la región, con miras a consolidarse como un producto estable que impulse cultura, economía y dinamismo en el territorio, y con la mirada puesta en una posible expansión hacia Francia en el mediano plazo.