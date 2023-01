Soro: "Al PP le sabe muy malo que ellos no pudieran hacer nada, están rabiosos"

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha desmentido de forma tajante las acusaciones del PP porpular sobre la cesión de la Estación de Canfranc.

"Yo hacía muchísimo tiempo que no asistía a una rueda de prensa con tan poco rigor, con tal cúmulo de inexactitudes, ha sido la típica rueda de prensa del Rincón del Vago, el señor Ledesma no ha mirado ni un papel, no tiene ni idea de lo que está hablando y lo único que habla es de referencias, tira el anzuelo y a ver si alguien pesca", ha subrayado el consejero.



Para el consejero, "al PP le sabe muy malo que ellos no pudieran hacer nada, están rabiosos con el tema, y ha sido este Gobierno el que ha conseguido hacer algo, que hace siete años parecía imposible, que era recuperar Canfranc. Le sabe muy malo, lo único que hizo Luisa Fernanda Rudi en su día fue pagar 300.000 euros a Adif comprar un edificio que iban a cederlo gratis, eso es lo que hizo el Partido Popular pagar 300.000 euros y nada más". Ha incidido que "nosotros hemos conseguido desatascar el proyecto y hacerlo una realidad.

Las bases para la obra general, ferroviaria y de patrimonio se publicaron por Suelo y Vivienda de Aragón. Solo se presentó la UTE Acciona Avantia, quien cedió, conforme al contrato, la explotación hotelera a la sociedad Canfranc 2018. Ha sido esta quien acordó con el grupo Barceló la explotación del hotel. Una relación en la que no entra la DGA, que garantiza que el edificio sigue siendo público.

La fórmula, insiste, permite recuperar la inversión y es similar a la que se usa en el aeropuerto de Teruel.