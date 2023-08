Incertidumbre en el sector agrario ante cambios políticos, inflación y un clima que no acompaña

La climatología no ha acompañado este año a la cosecha. El balance que hacen los agricultores no es bueno aunque, como es habitual, los rendimientos varían por zonas dependiendo del tipo de tierras. Fran Aísa, agricultor y ganadero en la Comarca de la Jacetania ha explicado en COPE que "los rendimientos de Jaca a Sabiñánigo han sido mejores que de Jaca hacia la Canal de Berdún pero en las dos zonas ha habido diferencia entre las tierras de mejor calidad que son las que conservan la humenad y las tierras gravillosas". Y arroja cifras que lo avalan. En las zonas con tierra "buena" se han recogido de cuatro a seis mil kilos y en el resto no se han superado los mil kilos.

PAC 2023-2027

La nueva PAC ya se ha aplicado. Aísa sostiene que "va encaminada a convertirse en un instrumento burocrático que no prima la productividad sino a aspectos 'sostenibles y medioambientales' de los que dudamos los que llevamos toda la vida en el sector porque no lo vemos así". Ésta es la parte negativa de la nueva PAC, a juicio de Fran Aísa, quien argumenta su posición afirmando que "si no se prima la producción, lo paga el consumidor, en un contexto de desglobalización, inestabilidad política e importando de otros países".

La parte positiva es que "se ha conservado el presupuesto de 47.000 millones de 2023 a 2027 y el del Plan Estarégico de la PAC de más de 35.000. Un presupuesto para asegurar la viabilidad de las explotaciones".

NUEVO CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Ángel Samper es el nuevo consejero del ramo. Una persona que pertenece al sector "y que ha defendido el agua, la ganadería extensiva y la agricultura profesional. Ahora tiene la oportunidad de aplicarlo", apunta Fran.





