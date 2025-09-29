Sabiñánigo presenta un otoño cultural variado y multidisciplinar

El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha dado forma a un programa cultural en el que el auditorio La Colina se consolida como epicentro de una programación variada y multidisciplinar. La alcaldesa y concejal de Cultura, Berta Fernández, ha recordado que el objetivo es “ofrecer un calendario diverso, en el que cada público encuentre propuestas a su medida y que permita seguir disfrutando de la cultura en la ciudad”.

El programa comenzó en septiembre con el concierto de La Caja de Música y la actuación del Cuarteto de Saxofones Ciudad de Sabiñánigo, a los que se sumó ya en octubre la primera cita del ciclo Menudo Teatro, con la puesta en escena de Vicente, el pirata valiente a cargo de La Carreta Teatro.

La programación continúa en las próximas semanas con nuevas propuestas de música, teatro y danza. El 17 de octubre, el cantautor Luis Guitarra actuará en colaboración con el Orfeón Serrablés en un concierto solidario a favor de Cáritas. Ese mismo mes, el 31 de octubre, Sabiñánigo volverá a recibir a B-Vocal, que ofrecerá un espectáculo didáctico dirigido al alumnado de los centros escolares y, más tarde, su montaje Evozlution para el público general.

Noviembre se abrirá con la presencia de la compañía LaMov Danza, que presentará El Lago. Durante ese mismo mes se celebrarán los conciertos de Santa Cecilia a cargo de las agrupaciones locales, mientras que diciembre quedará reservado para nuevas propuestas teatrales del ciclo Menudo Teatro y para el Concierto de Navidad que ofrecerá el Conservatorio Profesional de Música. En el apartado de teatro de adultos, se representarán obras como La ridícula idea de no volver a verte, La Tuerta y El Viaje, dirigido por Alfonso Palomares con el grupo de teatro Cadis.

El otoño cultural se enriquece también con un conjunto de exposiciones que complementan la actividad escénica. Vidas de libro, de La Compañía Ilustrada, se muestra al aire libre junto a la biblioteca municipal, mientras que la Sala Municipal de Arte acogerá, entre el 23 de octubre y el 8 de noviembre, la obra gráfica de Saúl Irigaray bajo el título El Pirineo ilustrado. Posteriormente, del 12 al 22 de noviembre, será el turno de la muestra fotográfica de Iñaki Bergera, Elogio del agua. Los Baños de Panticosa, dentro del programa de exposiciones itinerantes de la Diputación Provincial de Huesca.

Con esta propuesta, que ya ha echado a andar con éxito, Sabiñánigo reafirma su apuesta por una programación cultural variada, accesible y pensada para todos los públicos.