¿Qué está pasando con los migrantes acogidos en Sabiñánigo?

Los migrantes que se alojan en el albergue de Pirenarium de Sabiñánigo han iniciado este martes una huelga de hambre de 24 horas, prorrogable si no ven resueltas sus reivindicaciones. Los más de 180 acogidos en este espacio denuncian "falta de ropa, escasas clases de español y una alimentación deficiente".

Por ello, reclaman a la asociación Apip Acam, que gestiona la acogida, que resuelva estos problemas y mejore sus condiciones "para poder avanzar en su proyecto de vida". En definitiva, los migrantes sostienen que no ven cubiertas sus necesidades básicas.

Por contra, la responsable del albergue y del restaurante de Pirenarium, Silvana Salazar, ha manifestado su desacuerdo con las quejas de los migrantes, sobre todo en lo referente a la alimentación. Todas las personas que están alojadas allí coinciden en que la comida "no es buena". Silvana ha explicado que "comen muy bien y se les ofrece una dieta variada y equilibrada". El problema, sostiene Silvana, "es que no pueden alimentarse solo a base de arroz, pollo y cuscús, que es lo que solicitan". De hecho, Silvana ha afirmado que incluso han llegado a tirar a la basura la comida que se les ha ofrecido, y eso "no se puede consentir".

Silvana Salazar ha manifestado que están "dolidos" puesto que el esfuerzo que se está haciendo para atender a todos los migrantes en una situación muy difícil es "enorme".

La situación es tensa entre los migrantes y los trabajadores de Pirenarium que les dan alojamiento y comida. En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha mantenido esta misma mañana una reunión con la asociación Apip Acam y los representantes de los migrantes. Estos últimos han trasladado al subdelegado algunas peticiones en cuanto a los horarios de las comidas, la composición de los menús y el acceso a la formación.

Por su parte, el subdelegado les ha trasladado que se trabajará con la entidad gestora sobre estos asuntos. Campo, además, ha destacado que todas las necesidades básicas están cubiertas a través de la atención de Apip Acam, "que realiza un esfuerzo por dar respuesta a las demandas de los usuarios.

La Plataforma Prorrefugiados del Alto Aragón ha emitido un comunicado en el que exige a las instituciones que garanticen los derechos de las personas refugiadas con pleno respeto a la libertad de expresión.

Ante la huelga de hambre iniciada por las personas alojadas en el centro de Pirenarium la plataforma rechaza el intento de infantilización de las mismas apoyando las legítimas acciones de protesta que libremente decidan emprender en defensa de sus derechos.

Las personas alojadas en Sabiñánigo son solicitantes de protección internacional y deberían estar garantizados sus derechos en igualdad de condiciones al resto de personas refugiadas en el país de otras nacionalidaes. A este respecto deberían estar siendo acogidas en centros especiales de asilo donde se cubrieran sus necesidades de traducción e interpretación, clases de idioma, atención jurídica, psicológica personalizada, formación profesional, orientación laboral, etc y de forma temporal para su plena inclusión sociolaboral en España. Es un hecho incontrovertible que el centro de acogida de Sabiñánigo no es un centro de asilo y por tanto no cumple las garantías mínimas ni cuenta con los recursos suficientes para garantizar los derechos de las personas actualmente alojadas, por lo que desde la plataforma entendemos y comprendemos las quejas y reclamaciones planteadas por las personas acogidas en la localidad.

No obstante, ni están auspiciadas ni organizadas por la plataforma la cual es una asociación legalmente constituida cuyas decisiones se toman colectivamente a través de sus órganos no constando actuación alguna de incidencia política o mediática por nuestra parte en este sentido, debiendo rechazar -en todo caso- cualquier intento de infantilización de las personas migrantes como si carecieran de conocimiento o racionalidad y se dejaran manipular por intereses espúreos como desde algunos ámbitos parece querer deslizarse.

Debe recordarse que las personas que se encuentran alojadas proceden de países como Malí o Senegal con una indiscutible tradición de organización comunitaria y luchas sociales, motivo por el cual, precisamente, muchas de las personas acogidas han tenido que huir, por lo que es lógico que se nieguen a ser deshumanizadas y que se organicen entre ellas para exigir sus derechos y, como en este caso, ejercer su libertad de expresión mediante las formas de protesta que estimen oportunas.

Por otro lado, recordamos que la plataforma se reune periódicamente, que cuenta con un presupuesto modesto dedicado principalmente a ayudar a otras organizaciones en las fronteras y, desde hace unos meses, con un pequeño fondo de apoyo a las personas acogidas en Sabiñánigo (Fondo “Artieda”) dedicado la atención de necesidades básicas de forma subsidiaria al Estado. En este sentido, se han venido financiando gastos sanitarios o viajes a centros de acogida de personas que se habían quedado en situación de calle o que los servicios públicos no habían atendido

De igual modo también desde la plataforma se viene apoyando en el aprendizaje de castellano, formación en tecnologías digitales u orientación sobre su estatuto migratorio y el derecho de asilo, entre otras cuestiones. Todo ello por personas voluntarias que altruistamente ceden su tiempo libre y que vienen acompañando a las personas sin que sus opiniones particulares puedan vincular a la plataforma. No obstante, son muchas otras personas las que de forma particular acompañan a las personas refugiadas dada la ola de solidaridad en la comarca de la que podemos sentirnos orgullosos/as y que no pertenecen a plataforma alguna.

Por ello reconocemos como legítimas y razonables las acciones de protesta que las personas acogias en la localidad libremente decidan realizar, y con el apoyo de quienes ellas decidan, y dada la situación de vulneración de derechos que desde la plataforma sí entendemos se viene produciendo dadas las carencias que constatamos diariamente.