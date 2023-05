El PSOE defiende en Sabiñánigo "el progreso económico y social"

Arropada por "dos referentes del socialismo, compañeras y grandes políticas, Carmen Calvo y Eva Granados" y con el apoyo del público que abarrotó el salón de actos de la Casa de Cultura, la alcaldesa de Sabiñánigo y candidata socialista, Berta Fernández, comenzó su intervención destacando la trascendencia de las elecciones del 28 de mayo "para que Sabiñánigo continúe por la senda del progreso económico y social que nos merecemos, trabajando día a día para mejorar la vida de nuestros vecinos, y no sólo de algunos, de todos: de los trabajadores y trabajadoras que son empresarios o empresarias y de los que no lo son, de los mayores, de la infancia, de la juventud...lo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sabiñánigo lleva haciendo desde el 16 de junio de 2019, justo un día después de la constitución del Ayuntamiento, y no sólo durante los 15 días de campaña electoral".

"Para nosotros la política es una herramienta para cambiar las cosas, para mejorarlas, y es que nosotros sí vamos de política: de política útil, de política ciudadana, la que escucha las inquietudes y quejas, valora las propuestas y busca soluciones y respuestas a las necesidades y problemas de cada día", ha continuado la alcaldesa. "Y esto es precisamente lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años, un mandato que como todos sabemos no ha sido fácil y en el que hemos trabajado duro, primero para salvar vidas, después para salvar empleos y negocios, luego para acoger refugiados, y por último, para ayudar a las economías más vulnerables”. “Y a pesar de todos estos contratiempos- ha continuado la alcaldesa- el balance es muy satisfactorio: hemos mejorado los datos de empleo, hemos invertido en Sabiñánigo y en nuestros pueblos más de 7 millones de euros, hemos dado cerca de 1 millón de euros en ayudas y subvenciones a Pymes y autónomos, acompañado a nuestra industria en sus ampliaciones posibilitando una inversión de más de 60 millones de euros y una creación de nuevo empleo de entorno a 40 puestos directos, hemos dado 50 nuevas licencias de actividad y 22 cambios de titularidad en el último año, ayudado con unos 400.000 euros a nuestros colectivos y asociaciones, mejorado la accesibilidad, invertido más de 1 millón de euros en las instalaciones deportivas, hemos apoyado y promocionado nuestros grandes eventos y mantenido todos y cada uno de nuestros servicios. En definitiva, hemos trabajado por y para todos, sin dejar a nadie atrás, con determinación, con esfuerzo, con inteligencia y con gestión".

Sobre el futuro de Sabiñánigo y sus pueblos ha apuntado "somos positivos, queremos a Sabiñánigo, conocemos sus potencialidades y la enorme capacidad de trabajo y superación de sus gentes, y nosotros, por supuesto, seguiremos trabajando de la mano de nuestra industria ampliando los polígonos, buscando nuevas inversiones y dando a conocer nuestro potencial, no sólo con el Cuaderno de Ventas, sino también con un congreso de I+D+I que muestre nuestras potencialidades en el exterior; somos conscientes de que, al igual que en toda España, el comercio y el sector servicios necesitan un plan de revitalización que conecte la nueva demanda de los consumidores con la oferta de productos y servicios; queremos seguir trabajando para mejorar la trama urbana de Sabiñánigo, semipeatonalizando con plataforma única barrios completos, creando nuevos espacios de convivencia ciudadana, intergeneracionales y accesibles; seguiremos trabajando por la sostenibilidad y la eficiencia energética; y, como no, mantendremos y mejoraremos nuestros servicios públicos, seguiremos apoyando a asociaciones y peñas, incidiendo en los planes transversales de igualdad y de violencia de género y prestando especial atención a nuestros jóvenes y mayores".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el senado, Eva Granados, ha afirmado que "Sabiñánigo es un municipio que ofrece una estabilidad económica y social envidiable, principalmente por ser un referente industrial en la Comunidad Autónoma y por contar con unos servicios públicos educativos, culturales, deportivos o sociales de gran calidad, evidencias que no son fruto de la casualidad, sino de muchos años de lucha y trabajo de sus gentes y de una política basada en el progreso económico y social”. Granados ha destacado, además, “la importancia de que el PSOE de Sabiñánigo esté en todas las instituciones, porque sólo desde ellas se puede trabajar por la mejora de la calidad de vida de los vecinos”.

El broche final del acto llegaba con la intervención de la ex vicepresidenta primera del Gobierno de España y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo. Calvo auguraba los mejores resultados para Berta Fernández el 28 de mayo porque “su compromiso con Sabiñánigo y su gestión impecable son su mejor aval, sin mentiras, sin demagogía, sólo trabajo, dedicación, cercanía y sensibilidad”. Y es que, para Carmen Calvo, “cuando en Sabiñánigo o en España los datos económicos y de empleo son buenos, como en este momento, la derecha se pone nerviosa y empieza con las mentiras, no soportan que Europa nos diga que vamos a ser el país con mayor crecimiento. No tienen más argumentos, no les importa el Estado de Bienestar, la justicia social, la igualdad. Son capaces de votar en contra de la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional y luego decir que no van de política, que sólo les importa el bienestar ciudadano”. “Pero en Sabiñánigo la ciudadanía sabe de que hablamos - continuaba Calvo- , saben que el Partido Socialista con Berta a la cabeza seguría trabajando sin descanso por el progreso económico, de la mano de las empresas y los trabajadores, para contar con los mejores servicios públcios, y siempre desde la igualdad de oportunidades, la justicia social y la solidaridad”.