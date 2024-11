La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca ha ordenado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre acusado de la muerte de su vecino en Biescas, el 25 de noviembre. El detenido fue trasladado a disposición judicial este miércoles a las 18:30 y sobre las 22.00h fue trasladado a la cárcel de Zuera.

Alejandro Sarasa, abogado defensor del detenido, ha indicado que la acusación formal contra su cliente es por homicidio, aunque ha señalado que el fiscal había mencionado la posibilidad de un asesinato. Sin embargo, Sarasa considera que no se cumplen los requisitos legales para calificarlo como tal, ya que no hay indicios de ensañamiento, alevosía ni la existencia de un acuerdo previo o compensación económica. Según el letrado, se trató de una pelea intensa entre ambos hombres, lo que no encajaría en las circunstancias que justificarían un asesinato.

El acusado, siguiendo el consejo de su abogado, no ha prestado declaración durante la vista. Tras varias horas de deliberación, la jueza resolvió mantener la prisión provisional sin fianza. El abogado ha explicado que evaluarán la posibilidad de recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial de Huesca. Sin embargo, ha recalcado que aún se encuentra en una fase preliminar de la investigación, y que el informe forense aún no está completo, por lo que es necesario esperar a que avance la instrucción.

En cuanto a la defensa, el detenido ha alegado que actuó en legítima defensa, argumentando que el altercado surgió durante una pelea, en la que él mismo resultó gravemente herido, y que ocurrió en su propia vivienda. El abogado considera que esta versión podría ser relevante desde un punto de vista jurídico, y que la alegación de legítima defensa podría ser una circunstancia atenuante o incluso eximente.

Sobre el arma que causó la muerte del hombre de 48 años, el abogado ha señalado que será necesario un análisis más exhaustivo, incluyendo pruebas de ADN, para esclarecer si en el arma intervenida hay rastros de ambas personas, lo que podría confirmar si hubo forcejeo.

Respecto a la relación entre el acusado y el fallecido, el letrado ha afirmado que, según lo que le ha contado su defendido, no existían conflictos previos entre ellos, ni incidentes violentos. Además, aseguró que el detenido no tiene antecedentes penales ni policiales.

Por último, el abogado ha señalado que la disputa pudo haber comenzado debido a la música alta en la casa del detenido, aunque ha destacado que en este momento, debido al estado de shock en el que se encontraba su cliente, no tiene sentido tomar en cuenta sus declaraciones inmediatas, ya que podrían estar distorsionadas por el estrés y las lesiones sufridas.