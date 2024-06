Pendientes de la climatología para comenzar la cosecha de cereal en la Jacetania

Los agricultores de la Jacetania están pendientes de la climatología para comenzar la campaña de cosecha de cereal. Es cierto que, en algunos puntos más alejados de la Canal de Berdún, las máquinas ya han comenzado a entrar en los campos. El agrarista, Fran Aísa, ha explicado en COPE que "la cosecha no pinta mal". No obstante, se esperan más lluvias el fin de semana y para poder trabajar se necesita un determinado nivel de humedad. Los agricultores esperan que la lluvia no caiga en forma de pedrisco y se cumplan las expectativas.

En zonas de la Hoya de Huesca los rendimientos están siendo "espectaculares", dice Fran.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro urge a la modernización de regadíos ante futuras sequías. El norte de la provincia de Huesca no se ha visto tan afectado por la sequía y Fran Aísa considera que "la CHE debería contar con todos los territorios" a la hora de tomar decisiones e imponer medidas.





Esucha el programa de hoy en COPE.