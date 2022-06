La ola de calor aplaza la Quebrantahuesos y Treparriscos

El Club Ciclista Edelweiss anunciaba este jueves a primera hora de la tarde el aplazamiento de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos y Treparriscos por la ola de calor. El Gobierno de Aragón manifestó ayer que era recomendable suspender ciertas actividades o reducirlas al mínimo ante las temporarturas extremas que sufre la comunidad aragonesa. Para la consejera de presidencia, Mayte Pérez, la decisión de aplazar la Quebrantahuesos es de elogiar y una decisión acertada.

La organización de la prueba llevava días trabajando con vistas a las altas temperaturas que se van a dar este sábado. Una ola de calor que ha hecho que los departamento de Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos del país vecino, hayan cancelado todos los eventos deportivos al aire libre hasta el domingo por lo que la Quebrantahuesos, que discurre por Francia, no se puede celebrar. Sí se hubiera podido celebrar la Treparriscos pero, seguramente, muchos cliclistas de la prueba grande hubieran hecho la pequeña y también hubiera sido un riesgo. No obstante, el Club no responsabiliza a Francia de la no celebración de la prueba ya que, desde el ejecutivo autonómico también se ha recomendado no realizar este tipo de pruebas en Aragón.

De hecho, la organización había previsto algunos refuerzos en el recorrido y, además, han estado en contacto con equipos médicos y era obvio que había riesgos sobre todo para deportistas aficionados que no están acostumbrados a estas situaciones de calor extremas.

El Club incide en que ha sido una decisión "responsable" pero hay muchos participantes que han mostrado sus quejas a la organización porque han recorrido muchos kilómetros para participar, estaban ya alojados y se ha avisado con poca antelación. El Club Ciclista Edelweiss comparecerá en rueda de prensa este viernes para dar más detalles de el aplazamiento.

La Asociación Turística Valle de Tena ha recalcado que "los alojamientos ya tenían contratados más personal de refuerzo y los pedidos realizados".

La Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego ha emitido un comunicado en el que señala que lamenta "todos los posibles efectos negativos que el aplazamiento conlleva" pero entiende que "prevalecen los factores sanitarios frente a los económicos y sociales". Añade que, "esperamos que las marchas se celebren lo antes posible y volvamos a sentir en nuestra comarca el espítitu ciclista que nos inunda estos días"