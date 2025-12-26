La obra de teatro ‘Ya nunca tengo hambre’ se convierte en libro por aclamación popular

Suerte Quintero Bandrés presenta este viernes, 26 de diciembre, a las 20:00 horas en la biblioteca de Jaca su nuevo libro: ‘Ya nunca tengo hambre’. La publicación es una adaptación en papel de su obra de teatro homónima, una decisión motivada por la insistencia del propio público.

Una petición del público

La idea de transformar la pieza teatral en un objeto físico y tangible surgió por reclamo del público al finalizar las funciones. "Necesitaba volver a leer el texto", era la petición que recibía la autora, quien reconoce que su trabajo es "una cosa muy efímera" y el libro ofrece la posibilidad de vivir la historia de otra manera.

Los límites por ser amado

‘Ya nunca tengo hambre’ profundiza en "todo lo que estamos dispuestas a hacer las personas, todos los límites físicos y emocionales que estamos dispuestos a transgredir solo para encajar, para ser amados", según explica la propia Quintero.

Qué hay más humano que desear que nos quieran" Suerte Quintero Bandrés

Aunque parte de la vivencia concreta de una joven de 25 años, Suerte considera que la historia se ha universalizado tras un año de gira por España. Para la creadora, el éxito reside en su capacidad para que el público se vea reflejado: “¿Qué hay más humano que desear que nos quieran?”, se pregunta.

Una artista independiente

El libro cuenta con la revisión editorial de Juan Gavasa y el prólogo de la periodista Claudia Ávila. Por el momento, la publicación se podrá adquirir en la presentación de Jaca o a través de su página web, mientras la autora valora cómo distribuirlo en librerías.

Nadie mueve más tu proyecto que tú misma" Suerte Quintero Bandrés

Quintero se define como una artista independiente que compagina la creación con la producción. A pesar de que califica el sector como "muy precario", lo asume como “una manera de vivir” y una necesidad expresiva. “Nadie mueve más tu proyecto que tú misma”, afirma con rotundidad.