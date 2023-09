Lucía Guillén: "En ningún momento nuestra intención ha sido pisar ni competir con nadie"

La concejal de Promoción y Turismo, Lucía Guillén, ha dado su valoración en COPE sobre el anuncio de la Asociación Acurba de Bailo de no participar en la jornada "Jaca. Reino y Leyenda" que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre.

La edil considera que "ha habido un problema de comunicación porque ha ido todo muy rápido". Lo que sí asegura es que "en ningún momento hemos organizado este evento para competir con nadie ni pisar a nadie sino todo lo contrario". Sostiene que "en esta jornada era importante que participara la asociación Acurba de Bailo porque tiene mucho rodaje con la recreación y una de las actividades previstas es la recreación de la llegada del Santo Grial a San Juan de la Peña". Acurba "dijo que no podía acudir porque era el viernes por la mañana y se le propuso participar el viernes por la tarde. La situación quedó en que lo comentaban entre ellos y no hemos vuelto a saber nada hasta que pidieron una reunión el sábado y nosotros, por problemas de agenda, no pudimos. Lo siguiente ha sido el comunicado".

Lucía Guillén insiste en que el objetivo es "crear sinergias para poner en valor la ruta del Santo Grial en toda la Jacetania porque no solo estuvo en Bailo y crear un producto potente que bien promocionado atraería a miles de visitantes".

A su vez, entiende que Bailo "es un pueblo pequeño y que cuesta mucho consolidar eventos importantes por lo que puede ser que tengan miedo a que se vea perjudicado pero es todo lo contrario. Ha habido falta de comunicación".

Concluye diciendo que "nosotros estamos encantados de sentarnos a hablar y remar todos juntos. Nadie pisa a nadie".