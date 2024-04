"En los dominios de Collarada”, nuevo libro publicado por el Ayuntamiento de Villanúa

“En los dominios de Collarada” es el título del nuevo libro que ha publicado el Ayuntamiento de Villanúa y que se presentará en la biblioteca municipal el próximo sábado a las 19:30hs. Se trata de un volumen de fotografías del prestigioso fotógrafo bilbaíno, Yhabril Moro, en el que muestra la naturaleza, la fauna, los paisajes y los principales acontecimientos del ciclo anual que determinan la vida de las gentes del municipio. Es el segundo título de la colección inaugurada el pasado año con “Villanúa. El tiempo y la memoria”, que coordinó Miriam Julián y en el que colaboraron varias familias de la localidad con sus archivos fotográficos. El nuevo libro sale a la venta este fin de semana.

“En los dominios de Collarada” es el primer libro del fotógrafo Yhabril Moro, que reside en Villanúa junto a su familia desde hace varios años. En este tiempo ha forjado una estrecha relación con el territorio pirenaico, de la que ha dado buena cuenta a través de miles de fotografías que ofrecen su mirada personal y privilegiada sobre la naturaleza, el paisaje y las gentes del entorno. Moro está considerado uno de los profesionales de la fotografía outdoor más prestigiosos del mundo. Ha ganado más de setenta premios, entre ellos el Red Bull Illume en dos ocasiones en la misma categoría, el mayor concurso de imágenes de aventura y deportes de acción del planeta.

Cada estación es un capítulo en este formidable álbum fotográfico titulado “En los dominios de Collarada”, de tal modo que el lector puede recorrer a través de sus 130 páginas la constante transformación que experimenta el paisaje a lo largo del año, y sus profundos contrastes. Para Moro, “es un libro que recoge la belleza de Villanúa, con la naturaleza como protagonista, apto para cualquier lector. Conozca o no Villanúa, sepa o no de fotografía”.

El libro es también, en cierto modo, la plasmación visual del estrecho idilio que mantiene el fotógrafo bilbaíno con la localidad oscense desde hace años. Como explica en la introducción del libro, “lo que me ofrece Villanúa va más allá de mis inquietudes artísticas. Aquí encuentro la tranquilidad de la vida rural y la soledad de la montaña que tanto me gusta, pero también un pueblo lleno de vida en todos los sentidos, con mucha actividad cultural y deportiva, y en el que se respira un gran ambiente entre los vecinos. Este libro es un homenaje a la belleza de Villanúa, el lugar en el que puedo hacer todos los deportes que me apasionan, disfrutar de paisajes de ensueño y de una rica biodiversidad”.

“En los dominios de Collarada” Yhabril Moro deja constancia gráfica de los profundos cambios que experimenta la naturaleza y el paisaje en función de cada estación. La fauna, los paisajes nevados, los cielos azules de la primavera y cenizos del invierno, el agua y los bosques, los senderos o los acontecimientos más destacados de la vida deportiva y cultural de Villanúa van apareciendo a través de un primoroso relato visual. Collarada es de alguna manera el eje vertebrador de ese relato. Es tal su influencia y protagonismo, que es justo referirse a sus dominios para hablar del término municipal de Villanúa, pues nada en su entorno se escapa a su poderosa presencia y escrutinio.

Cada capítulo se abre con un texto literario escrito por Miriam Julian, la responsable de la biblioteca de Villanúa, en el que expresa de forma intimista los sentimientos y reflexiones que le genera el tránsito de las estaciones. Los pies de foto han sido escritos en primera persona por el propio Moro; en ellos relata las experiencias detrás de cada fotografía, los desafíos a los que se enfrentó, la inspiración del momento o el largo proceso, a veces de días, que hay detrás de muchas imágenes, en especial de las de fauna. Como señala en el prólogo del libro Ana Etxabe, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanúa, son “cientos de fotografías que hacen justicia a la belleza y a la extraordinaria naturaleza, donde se enciende la luz y se esconde la vida, donde lo grande es grande y lo pequeño también”.