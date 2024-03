Las estaciones del Pirineo aragonés amplían su temporada de esquí hasta el 7 de abril

Con las acumulaciones de nieve que se están produciendo desde hace días, no era descabellado pensar en una posible ampliación de la temporada de esquí. Las últimas nevadas han hecho que el dominio esquiable entre las estaciones pirenaicas de Astún-Candanchú y las de Aramón Formigal- Paticosa y Cerler, puedan ofrecer cerca de 250 kilómetros esquiables y espesores que rozan los tres metros en cotas altas.

El director comercial de Candanchú, Stephan Pantoja, ha explicado que "con la escasez de nieve que hemos tenido este año, la nieve caída en los últimos días es un regalo". Todas las estaciones están en muy buenas condiciones y, además, la previsión es que va a nevar este fin de semana.

Pantoja reconoce que "este último mes de nieve no va a compensar en números la escasez que hemos tenido desde que comenzó la temporada, aunque sí va a compensar en el disfrute y en ofrecer un destino mágico para la práctica del esquí".

Se espera, por tanto, una recta final inmejorable. La previsión era dar por finalizada la campaña el 31 de marzo y, ahora, los centros han anunciado que los amantes de la nieve disfrutarán de una semana adicional.

La previsión es que las reservas se animen durante este mes gracias al "tirón" que van a tener las estaciones de esquí. Los alojamientos a pie de pistas no han registrado grandes ocupaciones en comparación con otras temporadas. Ahora, se vislumbra otro escenario.

PRECAUCIÓN

Nieve no va a faltar en el mes que queda de temporada. No obstante, "no debemos olvidar que, las grandes acumulaciones de nieve elevan el riesgo de aludes y, por eso, es necesario recordar la importancia de esquiar dentro de las zonas acotadas y evitar salir fuera de pistas". Es entendible que se aproveche el mes que queda para esquiar lo que no se ha podido esquiar antes, pero con precaución.