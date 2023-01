Desplazamientos largos y peligrosos durante el temporal para ir al médico

El temporal que ha azotado al Pirineo Aragonés ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de contar con los Puntos de Atención Continuada en localidades como Canfranc y Escarrilla abiertos. Son localidades que aumentan de forma considerable la población en temporada alta y que, aunque no fuera así, cuentan con residentes que también precisan atención médica. El alcalde de Escarrilla, Álvaro Castillo, ha explicado hoy en COPE que "afortunadamente, no tengo constancia de ningún incidente grave pero hemos pasado mucho miedo por si se daba el caso de tener que atender a personas mayores, alguna caída grave o un infarto y no tener el servicio médico". Con el mal estado de las carreteras, los desplazamientos son más largos hasta Biescas, que es la localicad con el centro de salud más cercano, y, se ha tardado una hora desde Formigal por la nieve".

Esta preocupación trae de cabeza al ayuntamiento y a los vecinos. Castillo ha manifestado que "no vamos a parar de reivindicar lo que nos corresponde". Considera que la reapertura de los Puntos de Atención Continuada no tienen que darse solo pensando en la afluencia de visitantes sino que es una medida que se tiene que tomar para los vecinos del pueblo porque "parecemos ciudadanos de segunda".

