La comarca Alto Gállego aborda la problemática de las acampadas en la montaña con el Seprona

La Comarca Alto Gállego ha celebrado una reunión de trabajo en la que han participado responsables del Seprona, el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Huesca y representantes de la Comarca Alto Gállego, en concreto de las áreas de Turismo, Medio Ambiente y Presidencia.

El encuentro ha tenido como objetivo analizar y buscar soluciones a la creciente problemática derivada del aumento en la práctica de las acampadas durante este verano en la zona.

Entre las líneas de actuación planteadas, se ha acordado trabajar en la simplificación de trámites y procedimientos, así como en el diseño de campañas informativas y de sensibilización destinadas a visitantes y residentes. Estas iniciativas estarán orientadas a fomentar un uso responsable de la montaña, garantizando el respeto al entorno natural, a la población local y a los demás usuarios del espacio.

De manera especial, se subrayó la necesidad de prestar atención a espacios de gran fragilidad ambiental, como son los ibones, que requieren de una protección reforzada debido a su valor natural y a la presión creciente que soportan.

La Comarca Alto Gállego, junto con las entidades implicadas, continuarán trabajando de manera coordinada para lograr un equilibrio entre la promoción turística sostenible y la conservación del medio natural, garantizando así la protección de este patrimonio común para las generaciones futuras.