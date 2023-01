Carlos Serrano: "Pedimos más transparencia y voluntad de negociar"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de Cope para valorar el pleno celebrado ayer. En primer lugar, ha recordado que "todavía no se han aprobado los presupuestos de este año y eso causa desajustes". Espera que se lleven las cuentas cuanto antes,

En cuanto a la sesión de ayer, Serrano ha hablado de los tres puntos urbanísticos relacionados con rehabilitación de casas o bordas en los pueblos de Espuendolas, Guasa y Bernués. El portavoz ha dicho que no se puede permitir que se haga "urbanismo a la carta". Explica que lo que se ha llevado a pleno son unas mofidicaciones inciales concretas porque "tenemos unas normas urbanísticas y un plan urbanístico que hay que revisar. Un plan especial del casco que hay que actualizar porque está obsoleto". Mientras no se actualice, se podrán dar agravios comparativos. Sostiene que el PP no pone ninguna pega a la hora de facilitar que se rehabiliten casas, bordas o acondicionamientos de todo tipo pero "hay que hacerlo bien".

Viviendas de Uso Turístico

De nuevo se quedó encima de la mesa la aprobación inicial del PGOU para regular las viviendas de uso turístico porque elm equipo de gobierno no tenía mayoría absoluta al faltar un concejal. En este sentido, el portavoz popular ha subrayado que "otra vez se llevó sin transparencia y sin negociación previa". Insiste en que, "independientemente de que el equipo de gobierno se conforme con 9 concejales, si los temas se llevan de manera consensuada, no habría tantos problemas. No nos han llamado".

Serrano aboga por "salvaguardar la tranquilidad de los vecinos y la vivienda de alquiler" pero considera que es un tema que se tiene que hablar dado que "es importante, la asociación de empresarios no tiene una postura clara y el Gobierno de Aragón acaba de aprobar un decreto para su regulación".



Parques fotovoltaicos

La moratoria para evitar la instalación de grandes parques fotovoltaicos finaliza el 17 de marzo y el Consejo Provincial de Urbanismo ha solicitado la ratificación de unos informes para poder determinar su prohibición por lo que había que llevarlo a pleno de urgencia. "Se han hecho bien las cosas y era necesario aprobarlo en pleno". Los populares defienden el autoconsumo.

Ruegos y preguntas

Serrano ha formulado varios ruegos y preguntas al alcalde relacionadas con la transparencia, gestión del agua por parte del consistorio desde el 1 de enero, obras en la Escuela Infantil que no han terminado y causan molestias, la rotonda de entrada a Jaca, además del problema de las aulas tecnificación.

Escucha la entrevista en COPE