El PP de Canfranc tacha de "insolidaria" la actitud el equipo de gobierno del consistorio pirenaico

Cruce de comunicados este jueves en Canfrnac entre la oposición que la lidera el popular Luis Fraga y el equipo de gobierno canfranqués que lidera el socialista Fernando Sánchez. Y todo viene por lo que considera el PP “una falta de incumplimiento” de medidas de carácter social aprobadas en el ayuntamiento, como la construcción de una grúa para personas de movilidad reducida en la piscina municipal y una programación rotatoria de las carpas durante fiestas. El PSOE ha reaccionado rápidamente y ha dirigido la réplica cargando contra el “silencio” popular ante los cierres de los Puntos de Atención Continuada. Adjuntamos los dos comunicados íntegros

Comunicado del PP

"El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Canfranc, Luis Fraga, ha denunciado la actitud “insolidaria” del gobierno municipal socialista, que incumple iniciativas de carácter social a pesar de haber votado a favor. Fraga se refiere, en concreto, a sendas mociones presentadas en diciembre de 2023 y abril de 2024 relativas a la instalación de una grúa para personas con movilidad reducida en la piscina municipal y una programación rotatoria de las carpas instaladas durante las fiestas. En ambos casos, el portavoz popular subraya el beneficio de los vecinos y critica la “desidia” del PSOE por incumplir acuerdos plenarios que, en su día, llegó a aprobar.

Ahora, meses después de presentar y conseguir el apoyo institucional a esas iniciativas, el concejal de PP reprocha a los socialistas actuar exclusivamente “de cara a la galería”. En ese sentido, señala que sus iniciativas nunca prosperan “y si prosperan no se hacen, simplemente porque soy el concejal de la oposición, y no vende mucho que se entere la gente de que cualquier idea buena en beneficio del pueblo haya salido de otras siglas”. Tanto en el caso del sistema de acceso a la piscina para usuarios de movilidad reducida como en un cambio rotatorio de ubicación de las carpas festivas, el portavoz popular contrastó con los afectados la idoneidad de esas sugerencias, “medidas que mejorarían la calidad de vida de los vecinos y que el gobierno municipal del PSOE votó a favor solo para diluirlas en el tiempo”.

Luis Fraga abandonó el último pleno antes de que se levantara la sesión “en apoyo a esas personas que han tenido que abandonar otro año más sus viviendas estas fiestas, y a esa madre que ha tenido que volver a meter sola y a pulso, o con ayuda de terceros, a su hijo tetrapléjico en la piscina”."

Comunicado del PSOE

"Acusa al equipo de Gobierno de insolidaridad con temas sociales cuando no apoyó una iniciativa del PSOE de Canfranc para la apertura del Punto de Atención Continuada de Canfranc (PAC). Queremos recordar que cuando gobernaba el PSOE en Aragón este ayuntamiento aprobó, a iniciativa del PSOE, una moción a favor de la apertura del PAC por unanimidad y puso una pancarta. Esta unanimidad se acabó cuando el PP entró a gobernar en Aragón ya que el concejal del PP no quiso apoyar una nueva iniciativa. Si tanto le importan los temas sociales, ¿por qué no apoya la apertura del PAC de Canfranc ahora cuándo gobierna el PP? Igualmente denunciamos su alarmante silencio ante los recortes en educación en el colegio de Canfranc, eso también es un tema social muy importante. Cuando habla de partidismo nos preguntamos ¿Por qué se abre sólo el PAC de Escarrilla en Sallent de Gallego del PP y no el PAC de Canfranc del PSOE? ¿Tiene que ver con el color político? Volvemos a insistir en que nos alegramos por los habitantes de Escarrilla y Sallent, simplemente queremos el mismo trato.

Respecto al contenido de la nota de prensa es muy enrevesada, queremos aclarar que estamos en contacto con la familia del niño que solicitó la grúa en la piscina, está comprada y a falta de colocación, pero la obra civil en pleno verano con las piscinas abiertas ha sido imposible. No vemos solidario utilizar a esa familia con fines políticos. Respecto a la carpa de fiestas se están buscando soluciones pero no es sencillo, y el concejal lo sabe, también nos gustaría la solidaridad sobre el barrio bajo de Canfranc Estación, que por motivos de espacio y no estar la Estación tienen muy pocas actividades y se le quiere quitar la única que tiene. Recordamos que hubo una iniciativa popular con más de 120 firmas para mantener las fiestas donde se hacían siempre. También esta nota tiene inexactitudes ya que el concejal amenazó con irse del pleno antes de que acabara pero no lo hizo, como afirma la nota".