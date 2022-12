El Ayuntamiento de Jaca y Grhusa llevan a cabo trabajos de limpieza de grafitis en la ciudad

La semana pasada comenzaron los trabajos de limpieza de los grafitis que hay en Jaca, mediante una hidrolimpiadora que ha adquirido Grhusa, encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad. Previamente a estos trabajos la Policía Local elaboró un informe detallado de todas las pintadas que hay en calles, paredes, monumentos, etc, con fotografías. Según dicho informe, hay un elevado número de grafitis en Jaca, por lo que también se quiere hacer un llamamiento para evitar estos actos incívicos, ya que además de afear diferentes puntos de la ciudad, la limpieza de éstos resulta muy complicada.

En verano se hizo una prueba con una máquina de vapor, pero no acabó de funcionar bien, por lo que ahora la limpieza ha comenzado con la hidrolimpiadora y un producto que se aplica previamente, para después retirarlo con agua caliente a presión. Por lo tanto, la primera actuación se va a realizar mediante este sistema, para ver cómo sale la pintura y en abril se llevará a cabo otra para que quede todo limpio. Hay que tener en cuenta que ni las superficies en las que hay grafitis como la pintura utilizada no es la misma, y lo que funciona en algunos sitios, no funciona en otros.