Arrancan las fiestas de Jaca luchando contra Duchenne

El inicio de las fiestas de Jaca en honor a Santa Orosia y San Pedro no ha defraudado. Se ha notado las ganas y el ambiente festivo y Jaca se ha volcado con Quique Grávalos, que ha sido el pregonero este año. Tras la intervención del alcalde, Carlos Serrano, Quique ha recordado que Jaca "es única" y ha agradecido todo el apoyo que la sociedad jaquesa brinda a la lucha contra la enfermedad que padece. Además, en la lectura del pregón han estado presentes otras familias que también sufren la enfermedad de Duchenne. Grávalos ha sido claro al manifestar que no es mejor que nadie, "pero tampoco peor". A su vez, ha querido tener un recuerdo para todas las personas que, por sufrir la enfermedad de Duchenne, no pueden disfrutar de las fiestas como el resto.

Toda la corporación municipal ha estado representada en la lectura del pregón que da el pistoletazo de salida a unas fiestas que finalizarán el próximos 29 de junio y que cuentan con un programa de actos amplio y muy variado. Se han organizado conciertos todas las noches y actividades durante todos los días.

La música también será protagonista en las fiestas ya que, además de las sesiones organizadas por las peñas, habrá música en directo todos los días. El concierto de Camela, que se celebrará el día 25 en la plaza San Lure, será el plato fuerte pero no el único; la plaza Biscós acogerá todos los días conciertos de versiones, tributos o rumba y el ciclo Senda en Vivo para bandas locales, amplía el número de días de programación.

Las actividades infantiles y familiares también amplían este año sus horarios. Todas las mañanas, a las 11 horas, se celebrarán actividades de guiñol, pasacalles, experimentos, cine o juegos tradicionales. La comparsa de gigantes y cabezudos también estará presente casi todos los días a partir de las 13 horas.

Las tardes también serán para el público familiar con actividades de Teatro Arbolé, fiestas de la espuma, magia, cuentos y leyendas del Pirineo con Sandra Araguás o un gran encierro en la calle Mayor.

El público juvenil tendrá su espacio en la plaza San Pedro con una fiesta con dj y face glitter que se celebrará los días 26, 27 y 28.