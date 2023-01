3.553, número de la Quebrantahuesos 2023

El sorteo para adjudicar las plazas para participar en la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies 2023, celebrado hoy en la Sala Saura de la Diputación Provincial de Huesca, ha dado como número de corte el 3.553 para la Quebrantahuesos Gran Fondo 2023. Para la Treparriscos Medio Fondo 2023 no ha sido necesario celebrar el sorteo, por lo que todos los inscritos a este recorrido tendrán plaza el 17 de junio.

El sorteo de este año ha recibido más de 4.000 solicitudes de más de 20 países para las 3.500 plazas Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies. Teniendo en cuenta el número de corte, a la XXXII edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies pueden inscribirse aquellos que tengan los números comprendidos entre el 3.553 y 4.054, y del 1 al 2.998. Para la Treparriscos no ha sido necesaria la celebración del sorteo y todos los inscritos tienen plaza. A partir de la próxima semana, los poseedores de los números agraciados recibirán un correo con las instrucciones para tramitar la inscripción definitiva. El plazo finalizará el 13 de febrero a las 13.00h, horario peninsular español.

Aquellos ciclistas que se hayan preinscrito en los últimos 3 sorteos (2020, 2022 y 2023) y que no hayan obtenido plaza en ninguna de las tres ocasiones, recibirán también la clave de inscripción a QH 2023 al mismo tiempo que los afortunados al sorteo.

Para los no afortunados que queden fuera de la anterior consideración, la organización valorará, como cada año, la opción de reasignar plazas una vez haya finalizado el plazo de inscripción.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel García, ha inaugurado el acto apuntando al deseo de normalización de la Marcha: “Tras varias ediciones con situaciones excepcionales, es de agradecer el esfuerzo de todos por la normalización y para que se celebre en condiciones normales”.

En clave territorial, la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, ha querido remarcar la importancia de la Quebrantahuesos: “Es un evento importante a nivel local, comarcal, regional, pero también internacional, porque acuden ciclistas de todo el mundo y es muy importante para todos”. En el mismo sentido, la Alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, ha apuntado que: “Estoy convencida de que nos volveremos a convertir en la capital del cicloturismo. La Quebrantahuesos es un importante motor económico, pero también una tarjeta de presentación y una campaña de promoción de lo que puede ofrecer Sabiñánigo a nivel turístico”.

En el evento también han estado presentes los representantes de Ibercaja y TotalEnergies, principales socios de la marcha. María Carmen Pérez, jefe de imagen y ciclo comercial de Ibercaja, ha remarcado el compromiso en cualquier circunstancia: “Han sido años difíciles para todos, pero hemos querido adaptarnos y usar este sentido de adaptación para estar junto al cicloturista en momentos complicados”.

Por su parte, Juan Miguel Herranz, Director de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castejón de TotalEnergies, ha hecho hincapié en “el buen trabajo en equipo” junto a la Quebrantahuesos.

En el mismo sentido, Quique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, ha señalado las ganas generales de volver a la Quebrantahuesos y ha puesto en valor la figura del difunto Carlos Iglesias: “Fue una parte fundamental para la Quebrantahuesos en momentos muy difíciles. Siempre será un referente para todos nosotros”.

Los 3.500 agraciados se sumarán a los ya más de 5.500 inscritos al evento tras la elección de muchos de traspasar su inscripción de 2022 a 2023 debido al aplazamiento del evento en junio y de todos aquellos que han obtenido plaza directa sin necesidad de sorteo: aquellos que han finalizado quince o más ediciones de la Quebrantahuesos, aquellos que tomaron salida el pasado septiembre en la Marcha de 2022, aquellos que lograron el reto de completar las tres marchas del Pirineos No Limits 2022 y aquellos que participaron en la Madrid 7 Picos 2022.

Para aquellos que no han sido agraciados, la organización pone a su disposición los Packs Premium y Training, que ofrecen una plaza segura en la prueba y un plan específico de entrenamiento. También podrán obtener plazas a través de nuestras agencias de viajes colaboradoras o inscribiéndose al desafío de Pirineos No Limits, que al completarlo también garantiza plaza a la Quebrantahuesos de 2024.