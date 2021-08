Populares Jaca: "Yo también iré a Jaca a acampar"

Un verano más, las autocaravanas han llegado a Jaca y han estacionado en zonas no autorizadas. El Partido Popular ha vuelto a criticar esta situación y urge una regulación. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha señalado en COPE que "solo hay que darse una vuelta por Jaca para ver cómo está este tema". Defiende el turismo de autocaravanas "pero hay que tener una regulación y dar unos servicios". Serrano ha puesto como ejemplos, las autocaravanas estacionadas en el Llano de Samper, zona del polideportivo o las que se encuentran en torno al Llano de la Victoria.

El portavoz popular ha explicado que "llevamos desde 2019 pidiendo una regulación, en septiembre de 2020 presentamos una propuesta de resolución" y ha recordado que, en el pleno celebrado el pasado mes de junio "se llevaba en el orden del día una modificación de la Ordenanza Reguladora de Tráfico en la que se incluía este tema y el alcalde pidió en el último momento no incluir zonas y horarios porque no lo tenía claro". Señala que "lo que tenemos es que a día de hoy todavía no tenemos una regulación".

Sostiene que es un problema que puede causar molestias y que perjudica a los campings que acogen autocaravanistas, que no tienen tanta clientela porque, en relación al estacionamiento de caravanas, Jaca "parece la ciudad sin ley". Igualmente, alude a la falta de efectivos de la Policía Local ya que "no hay suficientes y no se está sancionando o no se están realizando labores informativas a los propietarios de estos vehículos". Escucha la entrevista en COPE.