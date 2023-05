Olvido Moratinos: "somos la opción que seguro va a mejorar Jaca"

Olvido Moratinos Gracia, 49 años (recién cumplidos), madre de Ara, diplomada en turismo, puede convertirse en la primera alcaldesa en la historia de Jaca. A dos días de las elecciones y tras una dura campaña reconoce que no tiene nervios. "Cuando llegue el domingo a las 8 de la mañana será ya otra cosa", reconoce.

Admite haber leído todos los programas electorales de las demás formaciones políticas que se presentan en Jaca porque "es bueno conocer las propuestas del resto". "Ha sido una campaña que, en general, ha habido respeto. Estamos en un municipio pequeño y nos conocemos todos. (...). Me ha defraudado que no se produzca otro cara a cara en la otra radio local como lo hubo en Cope. Es bueno contraponer proyectos, programas, equipos y no hacerlo denota que tu interés no es Jaca, sino hacer caso a tus superiores", dice Moratinos, en relación al PP.

Moratinos afirma que hay que votar al PSOE porque "somos la conjunción perfecta de programa y equipo y, por ello, nos lleva a tener el mejor programa para Jaca y sus 33 pueblos. Pretendemos que Jaca sea un municipio amable, limpio, cívico, con lugares de convivencia, y sobre todo donde la escucha activa, el diálogo, la participación, el diálogo y el debate sean primordiales. En nuestros 33 pueblos queremos seguir llevando servicios básicos, acabar con los problemas del agua, hacer el cambio de iluminación led y mejorar los espacios públicos pero, sobre todo, que estén vivos de verdad (...) Que nuestro casco sea uno de los de mayor nivel de rehabilitación de las ciudades de nuestro tamaño y queremos conectar los barrios con el centro de la ciudad, con la construcción de travesías, vamos a estudiar las posibilidades de conexión de Membrilleras con el centro, vamos a salvar las vías de tren en Tejería...son proyectos importantes a nivel urbanístico. Es importante conservar nuestra patrimonio arquitectónico, hemos demostrado en estos 8 años que es posible tener locales y casas llenas y locales y casas bonitas (...) En un futuro nos daremos cuenta del gran valor arquitectónico que tenemos y será una de las grandes herencias que dejaremos a nuestros hijos, nuestro patrimonio natural y cultural"

Olvido reconoce que aspira a ser la lista más votada y a ser la primera alcaldesa de Jaca. Escucha la entrevista completa en el podcast de Cope