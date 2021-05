Olona: " Con la reforma de la PAC tienen que beneficiarse los agricultores profesionales y el modelo familiar"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha asistido de forma telemática a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo Consultivo de Política Agrícola, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Olona ha manifestado su “honda preocupación por la falta de ambición mostrada por el Ministerio en relación a la reforma de la PAC”, a tenor de las reuniones celebradas en las últimas semanas con el órgano ministerial.

El consejero ha trasladado a Planas su total disposición al acuerdo pero le ha pedido que no se utilice el mecanismo de la flexibilidad, entre las diferentes posiciones, para evitar que la reforma tenga un verdadero alcance. “Somos conscientes de que la reforma de la PAC no va a ser lo que diga Aragón, pero lo que no estamos dispuestos a asumir es que suceda como en 2013 y se quede todo igual que estaba”.

La posición de Aragón defiende que en 2023 se supriman los derechos históricos y se alcance el 100% de la convergencia porque es la única manera de resolver las anomalías de la actual PAC. “De no ser así continuaremos perjudicando a los jóvenes, a las mujeres, seguiremos teniendo los mismos problemas en Teruel y en definitiva perjudicaremos al agricultor que realmente vive de la agricultura”, ha declarado el consejero.

Olona ha insistido que “quien tiene que salir beneficiado de esta reforma es el agricultor profesional y el modelo familiar y eso no sucederá si la reforma consiste en alargar hasta 2028 la convergencia, la supresión de los derechos históricos y cualquiera de los cambios que se necesitan hacer”. Asimismo, considera que “la defensa de la agricultura familiar que propone Aragón todavía tiene mayor justificación dada la ambición ambiental que está trasladando la Comisión europea”, y dice dudar “si realmente va a suponer un apoyo o una carga para los agricultores”.

Aragón recibirá 181 millones de euros en materia agrícola y de desarrollo rural

En la Conferencia Sectorial se han distribuido un total de 3.209 millones de euros, de los que un 5,6% le corresponden a Aragón, lo que equivale a 181 millones de euros.

La partida más importante a destacar es la relativa a la asignación de los fondos FEADER para el periodo de transición del Programa de Desarrollo Rural y los recursos adicionales para la recuperación del sector agrícola y las zonas rurales de la Unión (FEADER EURI), para las anualidades 2021 y 2022. En total, España recibirá 3.118 millones de euros, de los que se asignan a Aragón 176 millones de euros (5,6%).

La Conferencia Sectorial ha servido también para la aprobación de la lista definitiva de acciones y programas correspondiente al ejercicio FEAGA 2022, de la medida de “Promoción de vino en terceros países del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español”, en la que a Aragón le corresponden 2,5 millones de euros, de los 48 millones para el conjunto de España.

En la partida correspondiente a la sanidad animal y vegetal que pretende mejorar la competitividad y calidad de la producción y su introducción en los mercados, a la Comunidad Autónoma le han asignado 1,4 millones de los 18 dispuestos para todo el país. El resto de partidas que se han repartido de menor cuantía son las destinadas a apicultura, calidad vegetal y control lechero, entre otras.