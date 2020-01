El PP de Jaca lleva a pleno la defensa de la red de escuelas concertadas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaca va a buscar en el pleno de este miércoles un pronunciamiento de la Corporación en defensa de la enseñanza concertada.

Tal y como ha manifestado la formación en nota de prensa, los populares entienden que “los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, deben tener garantizada la elección del tipo de educación y el centro educativi donde escolarizarlos”.

En este sentido, el Partido Popular entiende que el Art 27.3 de la Constitución Española establece con claridad que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La moción popular propone la defensa de la red de centros concertados “como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada- concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho”.

El Partido Popular quiere que el Ayuntamiento se pronuncie en contra de cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas.

Por otro lado, a través de una segunda moción, los populares advierten que desde el 1 de enero, el personal de ADIF dejó de prestar el servicio de venta de billetes en taquilla alegando que dicho servicio era competencia de RENFE y que “la compañía aseguró que tomaría medidas para facilitar la venta de billetes a través de máquinas expendedoras, venta on line, o en el interior del tren directamente con el interventor pero sin concretar ni los servicios ni los horarios y sin llevae a la práctica algunas de dichas medidas”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaca entiende que “la Estación de Jaca no puede quedar sin ventanilla de atención al público porque el servicio que prestaba no sólo era de venta de billetes sino también de información, además del perjuicio que les crea a los usuarios, especialmente a las personas mayores”. “Esta reducción de personal y el recorte de los servicios que se venían prestando supone un deterioro, así como un retroceso para la línea Zaragoza- Canfranc y no podemos permitir que esto ocurra mientras, por otro lado, estamos hablando de la reapertura internacional. Por ello, es de vital importancia que se mantengan los servicios y no tomar decisiones que vayan también en contra del problema de la despoblación”, subrayan.

El Partido Popular quiere que el Ayuntamiento de Jaca muestre su preocupación por el cierre de la taquilla de venta de billetes y que se concrete, por parte de RENFE, los servicios y horarios de atención al público para no crear desconcierto a los viajeros. En base a esto, requiere al Ayuntamiento de Jaca que solicite al Gobierno de España a realizar las gestiones oportunas con RENFE para mantener e incluso aumentar los servicios que se prestan al ciudadano en la Estación de Ferrocarril de Jaca, e instan al Gobierno de Aragón a que, dentro del acuerdo que mantiene la Comunidad Autónoma con RENFE, trabaje por el mantenimiento de los servicios de la Estación de Jaca.

Por último, solicitan que se traslade este acuerdo al Ministerio de Fomento y al Gobierno de Aragón, a pesar de que hace pocos días, en las Estaciones de tren de Canfranc, Jaca y Sabiñánigo, ADIF reanudó la venta de billetes en taquilla, pero de forma transitoria a la epera de que RENFE (responsable de la venta de billetes desde el pasado 1 de enero) concrete cómo asegurará el despacho de tiques de forma permanente.

El grupo popular, a través de su portavoz, Carlos Serrano, se dirigie al equipo de gobierno porque “ no se puede quedar callado esperando acontecimientos” y pide que “actúe en el sentido que expresanos en ambas propuestas de resolución”, concluye el partido.