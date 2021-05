El equipo Sub 18 del Club Hielo Jaca juega las semifinales de la Liga

Este fin de semana se disputarán las semifinales de la Liga Nacional Sub 18 de hockey sobre hielo, que enfrentarán al Club Hielo Jaca y al Barça Hockey Gel, por un lado; y al Kosner Club Hielo Huarte y a La Nevera de Majadahonda, por otro. En juego, hay dos plazas para la final, que tendrá lugar entre los días 22 y 23 de mayo.

El Club Hielo Jaca fue segundo en el grupo Impar y se medirá en semifinales al líder del grupo Par, el Barça, que tiene el factor pista a su favor, de modo que esta eliminatoria a doble partido se celebrará de manera íntegra en territorio catalán. Los partidos están programados el sábado a las 14:00 horas y el domingo a las 17:45 horas. Ambos partidos se podrán ver por el canal de YouTube de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

Según el delantero Adrián Torralba, la escuadra jaquesa afronta esta eliminatoria "con las expectativas muy altas y la intención es salir a ganar los dos partidos". Además, "el equipo se encuentra muy motivado" después de eliminar en cuartos de final al conjunto madrileño del Quimeras Valdemoro, al que venció por 9-2 y 10-0 en los dos partidos disputados este pasado fin de semana en el pabellón de hielo jaqués.

En la fase regular, el grupo Impar acabó liderado por Huarte y Jaca, con 15 puntos (cinco victorias en seis partidos). Los jaqueses acabaron segundos al tener peor diferencia de goles en el duelo directo con el Huarte, ya que los navarros ganaron 4-1 en la primera jornada y luego los jaqueses vencieron 3-2. Desde esa derrota inicial, Jaca suma siete victorias consecutivas.

Sub 15

Por otro lado, el equipo Sub 15 del Club Hielo Jaca acaba la fase regular de la Liga este fin de semana. Los jaqueses disputarán sus dos últimos encuentros en casa, el sábado a las 12:00 horas ante el Milenio Panthers y el domingo a la misma hora frente al Huarte.

El juez único de la Real Federación Española acordó que el partido entre Huarte y Jaca aplazado hace dos semanas por la incidencia del Covid-19 en las filas jaquesas se tendría que jugar este viernes a las 21:00 horas en la pista navarra.

Sin embargo, el Club Hielo Jaca comunicó su decisión de no presentarse a dicho partido, velando por la salud de sus deportistas -jóvenes de 12 a 14 años- y considerando que no es conveniente que jueguen tres partidos en 39 horas, cuando la plantilla Sub 15 tuvo que permanecer confinada y algunos jugadores han visto mermado su estado físico.