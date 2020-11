¿Conoces los orígenes de los topónimos de "Aragón", "Jaca"y "Oroel"?

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, ha hablado hoy en COPE de las diferentes teorías que existen sobre los orígenes de los topónimos de Aragón, Jaca y Oroel.Algunas de las teorías no son muy creíbles como la que manifesta que Oroel guarda relación con una mima de oro ubicada en el propio monte, algo que no se considera verídico porque, "de ser así, los romanos hubieran intervenido hasta tal punto que no existiría la Peña Oroel", explica Moreno. En relación a "Aragón", sabemos que ARA en vascón significa valle y ARAG en céltico se relaciona con los ríos. Jaca viene de YACA, lugar del sol. ¿Quieres saber más? No te pierdas la sección de hoy en COPE.