El Club Hielo Jaca celebra el tercer puesto logrado con gente de la casa

La directiva del Club Hielo Jaca se siente orgullosa del tercer puesto logrado por el primer equipo en la fase regular de la Liga y el consiguiente acceso a las semifinales del torneo con la satisfacción añadida de que la plantilla se compone íntegramente de deportistas de la casa, que con su calidad y sus ganas compensan las limitaciones económicas de esta temporada.

El tercer puesto tiene un gran mérito "por el bajo presupuesto del club y sobre todo, por el hecho de que es el único equipo de la Liga que juega sin extranjeros y sin fichajes nacionales", como dijo el vicepresidente del área deportiva, José Antonio Rivero, quien recordó que el Club Hielo Jaca "juega exclusivamente con jugadores de la casa, entre los que hay un buen número de jugadores Sub 20 y Sub 18".

Las semifinales van a enfrentar al Club Hielo Jaca con el Txuri Urdin, en una eliminatoria al mejor de 3 partidos que empezará el día 29 en el pabellón jaqués. Los vascos son los favoritos, porque acabaron segundos y tienen el factor pista a su favor, pero "pase lo que pase, (jugar esta semifinal) es un éxito", según el vicepresidente, que considera que la apuesta por la cantera puede resultar muy beneficiosa a medio plazo.

Durante lo que llevamos de temporada, un total de 32 jugadores (entre ellos 4 porteros) vistieron la camiseta del equipo sénior del Club Hielo Jaca. Solo 15 juegan únicamente con el primer equipo, mientras que los otros 17 compaginan el equipo sénior, el júnior y el sub 17. Hay que recordar que las convocatorias en hockey sobre hielo incluyen un máximo de 22 deportistas.

Los jugadores que por edad solo compiten con el primer equipo son el portero Bruno González, Guillermo Betrán, Juan Brabo, Javier Luis, Ignacio de Marcos, Óscar Estaún, Diego Coscojuela, Alejandro Biec, Gastón González, Adrián Betrán, Pablo Pantoja, Javier Chaín, Carlos Rivero, Daniel Lacasa y Juan Monge.

Otros tres metas (Julio Rapún, Ricardo Hernani y Daniel Lavilla), Pablo Fernández, Lucas Fernández, Jaime Moreno, Igor Ollaquindia, Alfred Encinar, Ismael Escartín, Daniel Díez, Sergio Sarasa, Jaime Capillas, Alejandro Vizcarra, Adrián Torralba, Felipe Rodríguez, Martín Hernani y Álvaro Serrano son los deportistas juveniles que suelen entrar en las convocatorias del primer equipo, en función de las necesidades que observan los técnicos Sergey Zemchenko y Javier Casaus.

El buen rendimiento de la cantera del Club Hielo Jaca tuvo su reflejo en la selección española sub 18, dado que 7 de los 22 convocados para el Mundial de Bulgaria proceden del hockey base jaqués. Durante el pasado enero, la selección sub 20 convocó a 6 jugadores de Jaca, aunque uno de ellos no pudo acudir al Mundial de Lituania por lesión.