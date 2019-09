El Club Hielo Jaca busca su primera victoria en Puigcerdà

Este sábado, el Club Hielo Jaca pondrá rumbo a Puigcerdà, donde se enfrentará a los gerundenses desde las 22:00 horas en categoría sénior y a las 14:30 horas en el caso de los juveniles, en el marco de la 2ª jornada de la Liga Nacional de Hockey Hielo. Se trata del segundo desplazamiento consecutivo para los jaqueses, que sumaron un valioso punto en su debut en Majadahonda, donde perdieron en la prórroga (4-3).

Según el capitán del Club Hielo Jaca, Guillermo Betrán, "este año va a ser una Liga muy igualada, con el Txuri Urdin como favorito y el resto de los equipos muy ajustados, de modo que cada punto es importante". Con respecto al Puigcerdà, que viene de caer 6-2 ante los donostiarras, declaró que "fueron con varias bajas, dieron la cara y perdían por dos goles a cinco minutos del final", por lo que cree que el equipo deberá ofrecer un buen nivel para superar a los gerundenses.

Los defensores Guillermo Betrán y Javier Luis y el delantero Pablo Pantoja jugarán sus primeros minutos, tras perderse el partido de Majadahonda. Otra de las novedades de la convocatoria puede ser la entrada del defensa Juan Bravo, cuya presencia es dudosa, a causa de una lesión, motivo por el que tampoco están disponibles el defensa Óscar Estaún y el delantero Juan Monge.

No obstante, los entrenadores Sergey Zemchenko y Javichi Casaus tienen efectivos suficientes para hacer un equipo de garantías, que tratará de conseguir el primer triunfo de la temporada 2019-2020. Su idea es jugar con 4 líneas en las que tendrán presencia varios juveniles que demostraron trabajo, entrega y gran orden defensivo ante el Majadahonda.

El Club Gel Puigcerdà que entrena Salva Barnola se reforzó con el portero finlandés Riku Mikael Törnqvist y el delantero eslovaco Juraj Prolop, una de sus mayores amenazas, junto al atacante jaqués Pablo Muñoz. De hecho, ambos vieron puerta en la visita a San Sebastián.

La 2ª jornada de la Liga se completará con el partido entre el Barça y el Majadahonda, mientras que el Txuri Urdin, actual líder, juega este fin de semana en Bélgica la fase inicial de la Continental Cup como campeón de Liga de la temporada 2018-2019.

Por otro lado, el equipo femenino del Club Hielo Jaca comenzará la Liga Iberdrola con el partido que le medirá al Txuri Urdin el sábado a las 21:30 horas en el pabellón jaqués. Los entrenadores Quique Pérez y Manolo Santoro mantienen la base del año pasado e incorporan a varias jóvenes de cara a disputar un torneo liguero compuesto por nueve equipos.

El fin de semana se presenta intenso para el Club Hielo Jaca, dado que también debuta el Sub 17, que recibirá al Txuri Urdin el sábado a las 12:00 horas en la pista local, donde a las 10:00 horas el Sub 12 se estrenará ante el Bipolo de Vitoria, en el marco de un partido amistoso. El público puede presenciar gratuitamente los partidos de los equipos femenino, Sub 17 y Sub 12.