Biescas celebrará la Feria de la Primavera en la calle y con menos actividades

Biescas ya tiene cartel anunciador de la Feria de la Primavera 2021. Un certamen que, todos los años, atrae a miles de visitantes. El Ayuntamiento y el comité organizador han apostado por celebrar la feria este año pero con importantes modificaciones para garantizar la seguridad de todos los asistentes tanto de los expositores como del público. La alcaldesa, Nuria Pargada, ha explicado que "la idea es que participen el mismo número de expositores de todos los años, que suelen ser unos 40 pero, en esta ocasión, los puestos no estarán en el interior del recinto sino en la calle, repartidos por distintas calles y plazas por lo que la feria se celebrará al aire libre". Pargada también ha señalado que la cata popular no se celebrará este año aunque sí habrá una cata profesional pero será un acto más privado que no incitará a aglomeraciones.

Tampoco veremos la gran tortilla de patata que se cocinaba en los porches. Son cuestiones que la alcaldesa ha adelantado en la presentación del cartel. A medida que se acerquen las fechas se irán conociendo más detalles del programa. Otra actividad que también se ha adelantado es una ruta botánica para escolares para potenciar, sobre todo, el parque de Arratiecho. Lo ha explicado Pol Campo quien ha recordado que "ya, en su momento, se marcaron los árboles y arbustos con carteles identificativos y, ahora, se pretende dar un paso más marcando un recorrido que sirva para que los escolares conozcan su entorno". Los escolares de Biescas trabajarán este tema mediante unas charlas didácticas y, además, el fin de semana de la feria la actividad estará abierta a todo el que quiera conocer el nuevo itinerario.

Para el consistorio pelaire, poder celebrar la feria aunque sea de forma diferente es una buena noticia. Las fechas son los días 5 y 6 de junio. Se ha retrasado la celebración del certamen para asegurar más las garantías de movilidad. En cuanto al cartel, es obra de Eli Azurmendi, que ha sido la responsable de crear los carteles del certamen en los últimos años. En el cartel de esta edición se plasma la esencia de Biescas mostrando flores y el edificio del Ayuntamiento.