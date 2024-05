Las personas vivimos más años y mejor, a pesar de la edad somos más activas y tenemos más ganas de tener un papel en la sociedad. son sólo algunos de los rasgos que caracterizan a las nuevas personas mayores y que se han dado a conocer en el seminario sobre la evolución del bienestar en las personas mayores y los mitos del envejecimiento, organizado por la fundación Rey Ardid en Huesca.

En el seminario se ha hablado de las características de las nuevas personas mayores, cuyo bienestar se palpa en edades cada vez más avanzadas y detrás de ello está la calidad de vida, una forma de vivir mejor que años atrás. Las personas tienen más diversidad de intereses, más autonomía y son mucho más activas en la sociedad. Así lo ha explicado en COPE Huesca, Raquel Jirón es psicóloga y trabajadora social del área de Mayores de la Fundación Rey Ardid. Jirón ha insistido en que "vivimos más años pero además los vivimos mejor con mejor calidd de vida y deversidad de interes. Algunas personas tienen una autonomía que hace años era impensable tener a los ochenta años"

El seminario también ha dedicado tiempo a desmitificar el envejecimiento y es que todos nuestros mayores no son como niños, no son todos iguales, no todos se vuelven raros con la edad. "Son mitos que han corrido de generación en generación y algunos de ellos se han llegado a normalizar. Como todos los mitos, algunos tienen parte de verdad pero corremos el riesgo de creerlo al 100% y normalizar cosas que no lo son como el cambio de humor. Hablar de estos mitos hace que las personas mayors y los profesionales los conozcan "

Por otra parte, Jirón ha apuntado que cada vez hay más bienestar en las personas mayores, pero ese bienestar también hay que trabajarlo, para lo cual la socialización, la actividad y la vida saludable son muy importantes.