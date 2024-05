Los agricultores y ganaderos oscenses no olvidan sus reivindicaciones en San Isidro

En el dia de San Isidro, los agricultores y ganaderos festejan a su patrón sin olvidar las reivindicaciones que les ha sacado a la calle en los últimos meses

Problemas del sector primario que en los últimos meses se han manifestado con las tractoradas y manifestaciones del mundo del campo. El secretario de la cámara agraria de Huesca, Luis de Pablo ha reconocido en COPE Huesca que a pesar de las movilizaciones no se ha conseguido avances y ahora también a la expectativa de las elecciones europeas. De Pablo ha explicado que " la situaión ha cambiado muy poco porque para que la gente a nivel de España y Europa salieran a la calle con los tractores masivamente por cómo está la situación económica te lo dice todo y no se ha solucionado prácticamente nada. Lo han dejado todo en stand by, va a haber elecciones en Europa pero no se ha solucionado prácticamente nada"

Falta de ayudas de la administración, excesiva burocracia, la sequía, falta de relevo generacional hacen que la celebración de San Isidro no sea agridulce.

Aunque hay jóvenes interesados en seguir en el mundo del campo, De pablo apunta que el relevo generacional está complicado

Luis de Pablo reclama que la Cámara agraria se ha quedado sin competencias y pide a la admistración que tomen cartas en el asunto y la puedan relanzar. De Pablo explica que " la cámara tenía competencias y un desarrollo muy importante pero se fue trasladando gente a la administración y la dejaron prácticamente con uno o dos empleados. Al final han quietado todas las competencias que tenía y pasa una legislatura y no toman cartas en el asunto. Hay que tomar el toro por los cuernos y sacar esto adelante. Es una agonía lenta. O le dan más vida o hay que cerrarlas".

Hoy se celebera jornada festiva de San Isidro protagonizada por romerías, comidas populares y actos lúdicos y festivos por tada la provincia. En la comarca de la Hoya de Huesca, la Cámara Agraria han celebrado la tradicional celebración religiosa en Salas a la que asisten agricultores y ganaderos de diferentes puntos.