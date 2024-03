Lorena Orduna (PP): “VOX es VOX”

“VOX es VOX”. De esta manera ha desvinculado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, al PP y al Ayuntamiento de las declaraciones y la escenficicación que el representante de VOX y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha realizado sobre los migrantes islámicos y su religión.

El vicepresidente primero de Aragón y diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha roto el folleto en el que colabora el Ayuntamiento de Huesca para la promoción del mes del ramadám. Lo hizo frente a la Aljafería y dijo que “fue objetivo de una amenaza por parte de un jihadista que residía en el barrio de las Delicias de Zaragoza”, al tiempo que pidió paralizar la concesión de la nacionalidad a personas de países islámicos. Un gesto y unas declaraciones que han ocasionado un gran revuelo y de las que los diferentes dirigentes políticos e institucionales se van desvinculado.

Es el caso de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien con un “Vox es VOX y todo el mundo lo sabe”, ha dejado claro que no comparte en absoluto la postura de Nolasco. Además, ha defendido que el folleto en el que colabora el Ayuntamiento de Huesca es una acción que busca la “convivencia y la cohesión” en la ciudad. “El Ayuntamiento no tiene competencias en materia religiosa, ni lo pretende, tiene competencia sobre los ciudadanos y en Huesca los hay de múltiples religiones, no sólo de la católica o musulmana”, y “lo que se ha dicho es un opinión de VOX y no del PP, ni del Ayuntamiento de Huesca”.

Por su parte,el Delegado de Gobierno de Aragón ha condenado “os gestos, la escenificación y las palabras que el representante de VOX y vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, vertió en relación sobre los migrantes islámicos. Entiende que es un “gesto irresponsable e irracional” y que “no se puede relacionar la profesión a una religión con determinados hechos delictivos”. Ha añadido que “no se puede hacer un filtro por religión en una sociedad como la nuestra para las personas que vienen a nuestro país y en ninguna frontera se pide la profesión de la religión de los viajeros, es algo que está muy lejos del derecho que nos ampara a todos los ciudadanos españoles, europeos y del mundo”.

Beltrán ha ido más allá y ha apuntado que “el extremismo empieza por posturas como la de Alejandro Nolasco”, al que le ha recriminado además realizar dichas declaraciones siendo el vicepresidente del Gobierno de Aragón. “Empieza así, siendo desconfiantes de lo que no se conoce, de lo que no se entiende bien, del extranjero, del extraño, del que profesa otra religión ye os lleva a posiciones extremas como las que él manifiesta”, además “él está adoctrinando, haciendo uso de la posición que tiene como vicepresidente del Gobierno de Aragón para hacer este tipo de manifestaciones”.

Por ello, considera que debe rectificar y pide al presidente del Gobierno de Aragón que actúe con respecto a estas manifestaciones.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, se ha desvinculado de la postura de VOX, afirmando que “no se puede criminalizar a ninguna religión”. Además, ha insistido en que Nolasco habló como presidente de VOX y no del Gobierno de Aragón. “Nos apartamos totalmente de sus declaraciones y las ha hecho en su condición de miembro de VOX no en su condición de vicepresidente”. Ha insistido en que “no se puede criminalizar ninguna religión, hay que ser respetuoso con la libertad de culto y de confesión religiosa que todos tenemos”.

Ha trasladado que está convencida de que los ciudadanos saben discernir cuando se habla en calidad de representante de VOX y cuando se hace en representación del Gobierno de Aragón.