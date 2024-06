Impulsar la FP para tratar de paliar la falta de mano de obra en el medio rural

El Gobierno de Aragón pretende impulsar la Formación Profesional en el ámbito agrario para tratar de paliar la falta de mano de obra en el medio rual. De ello ha hablado hoy en Huesca el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ánegl Samper, en su visita al centro de formación profesional agraria Montearagón. En dicho impulso trabajan la consejería de Educación y la de Agricultura, comenzando por conocer in situ el trabajo que se realiza en los distintos centros de Formación Profesional de Aragón.

Samper ha explicado que “de todos es sabido la falta de mano de obra en el medio rural” y “estamos trabajando con la consejera de Educación para saber cómo están los centros de formación en Aragón, a los que vamos a ir visitando y así tratar de impulsar el empleo y apoyar a los centros de formación profesional”.

La directora del centro, Margarita Botaya, ha explicado que en la especialidad agraria del centro hay cinco áreas de estudio, la Forestal, con ciclos de novel básico, medio y alto; Cultivos, con el ciclo de Grado Medio de Agropecuaria; Ganadería y Sanidad Animal, con un grado superior; jardinería, con un ciclo de grado medio y Paisajismo con un grado superior.

Regadío y cosecha

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, que también ha visitado hoy la Cámara Agraria Provincial, ha destacado la relevancia del regadío en este año de grandes contrastes en la cosecha de Aragón.

El consejero ha puesto de manifiesto el gran contraste que este año está habiendo en las cosechas dependiendo de la zona de la comunidad. En zonas como la de Huesca la cosecha en secano está siendo histórica, mientras que en Teruel no. Samper ha hecho hincapié en la importancia de la regulación del agua y del trabajo de la actividad agraria. “La actividad agraria bien regulada y trabajada climáticamente es bondadosa y por eso lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es cuidar y mimar el principal elemento en este contraste que es el agua, porque donde ha llovido hay una espectacular cosecha y donde no ha llovido no hay nada”, pero “no tenemos el poder sobre el tiempo y sí sobre la regulación y la vertebración a través del regadío y el regadío en Aragón es una necesidad imperiosa”.

En su opinión, Aragón debe contar con más hectáreas de regadíos. “Se habla de la solidaridad entre cauces y nosotros el principio de solidaridad lo tenemos en vena, peor Aragón tiene 502.000 hectáreas de regadío de 4.700.000 hectáreas, con lo cual hay que poner más hectáreas en regadío y sobre todo en la margen derecha que es donde está habiendo este contraste”.

Se ha publicado en el BOA la convocatoria de ayudas para la modernización y mejora en el regadío, con un presupuesto de 20 millones de euros para modernizar las zonas en las que todavía se riega con riego tradicional. De ello ha hablado la directora general de Desarrollo Rural es Rosa Charneca, que ha indicado que “hay mucho riego tradicional, pero hay zonas que a fecha de hoy no se puede llevar a cabo una modernización porque las características del territorio no lo van a permitir, lo que no significa que sea imposible, peor habría que hacer unas actuaciones previas”.